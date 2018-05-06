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ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

ABD'nin bazı ülkelerden çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması nedeniyle bu pazarda kendine yer bulamayan ülkeler rotayı Türkiye'ye çevirdi
06 Mayıs 2018 19:33
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ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, ABD'nin çelik ihracatçısı bazı ülkelere uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisinin, bu pazara giremeyen ürünlerin Türkiye'ye yönlendirilmesine yol açtığını belirterek, "Türkiye, ABD ile müttefik olması, üretiminde ithalatın payının son derece düşük seviyede bulunması gibi nedenlerle gümrük vergisinden muaf tutulmayı hak etmektedir." dedi.

Bilgin, AA muhabirine, mart ayı sonu itibarıyla çelik üretimi ve dış ticaretine ilişkin verilerle sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 3,4 milyon tona çıktığına işaret eden Bilgin, ocak-mart döneminde ise üretimdeki artışın yüzde 7,9'u bulduğunu ve 9,5 milyon tona ulaştığını söyledi.

Bilgin, ham çelikteki tüketimin de martta yıllık bazda yüzde 21,4 artarak 2,6 milyon tona, yılın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 12,7 artış kaydederek 8,7 milyon tona yükseldiğini bildirdi.

İthalat artışında ABD etkisi

Sektör ithalatının mart ayında miktar yönünden yüzde 7,5 artarak 1 milyon 535 bin tona, değer olarak yüzde 23,7 artışla 1 milyar 263 milyon dolara yükseldiğini belirten Bilgin, yılın 3 ayında miktar bazında ithalatın yüzde 4,4 artarak 4 milyon 158 bin tona, değer olarak yüzde 26,3 artış kaydederek 3 milyar 467 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Bilgin, ithalattaki artışa dikkati çekerek, ABD'nin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden yaptığı çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması kararını anımsattı. Bu karar nedeniyle ABD'ye satılamayan ürünlerin Türk pazarına yönlendirildiğini vurgulayan Bilgin, Türkiye'de çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin diğer ülkelerdeki oranlara kıyasla düşük olmasının da ithalatı artırdığını söyledi. Bilgin, "Ekonomi Bakanlığının 27 Nisan itibarıyla başlattığı ithalata yönelik soruşturmanın bu anlamda olumlu etkilerinin olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gazi Bilgin, iç talep anlamında bir sıkıntı olmadığını ve sektörün talep artışını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip bulunduğunu kaydetti.

"ABD, Türkiye'yi gümrük vergisinden muaf tutmalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi çelik sanayisini korumak amacıyla çelik ürünleri ithalatına yüzde 25 vergi uygulamasının sektör ihracatını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin geleneksel pazarlarındaki üreticilerin üretimlerini artırmaların da ihracatın düşmesinde rol oynadığını belirtti.

ABD ve AB'nin Türkiye'nin sektör ihracatında yüzde 45'lik paya sahip olduğunu ifade eden Bilgin, "Her iki ülke ve ülke grubu da yoğun bir şekilde koruma tedbirlerine başvuruyor. Türkiye, ABD ile müttefik olması, üretiminde ithalatın payının son derece düşük seviyede bulunması gibi gerekçelerle gümrük vergisinden muaf tutulmayı hak etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, AB'nin çelik ithalatına yönelik koruma tedbirlerine de değinerek, gerek Gümrük Birliğine tabi olması gerekse Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması taahhütlerine uygun üretim yapması sebebiyle Türkiye'nin, AB'nin koruma önlemlerinin dışında bırakılması gerektiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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