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Balıkesir ve Bursa için sağanak uyarısı
Balıkesir çevrelerinde sağanak, Bursa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Balıkesir çevrelerinde sağanak, Bursa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir çevrelerinde bu akşam saatlerinde başlayacak sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın saat 18.00'a kadar etkili olması bekleniyor.
Bursa çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın saat 17.00'a kadar etkili olması tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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