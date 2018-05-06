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Gündüz mantolama ustası, akşam güreş hocası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günün yarısını inşaatlarda alçı işi yaparak geçiren iç mantolama ustası Altıntaş, iş saatleri dışında ilçede güreşçi yetiştirmek için ter döküyor
06 Mayıs 2018 19:48
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Gündüz mantolama ustası, akşam güreş hocası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İshak Altıntaş, gündüz inşaatta iç mantolama işini yapıyor, akşam ise hem yeni güreşçiler yetiştiriyor hem de sporcuları Türkiye şampiyonasına hazırlıyor.

Çocuk yaşta dayısının yanında çalışırken iç mantolama işinde ustalaşıp gündüz inşaatlarda çalışan 25 yaşındaki Altıntaş, bir taraftan da gençlik merkezinin spor salonunda çocuk ve gençlere güreş eğitimi veriyor.

Güreşte kendini zamanla geliştiren ve antrenörlük belgesini alan Altıntaş, yaklaşık üç yıldır yeni güreşçiler yetiştiriyor, güreş takımındaki sporcuları da il, bölge ve Türkiye şampiyonlarına hazırlıyor.

Altıntaş, AA muhabirine, inşaat işine yaklaşık 10 yıl önce dayısının yanında çalışarak başladığını söyledi.

İşinde beş yıl sonra ustalaştığını anlatan Altıntaş, şöyle devam etti:

"İnşaatta çalışırken bir gün merak duyduğum güreşle ilgilenmeye başladım. Bunun üzerine çabalayarak antrenörlük belgesi aldım. Saat 08.00'den akşam 17.00'ye kadar inşaattayım. İç dekorasyon işiyle uğraşıyorum. Alçı, asma tavan ve boya gibi işleri yapıyorum. Çalışma saatleri dışında da güreş antrenmanları için gençlik merkezine geliyorum. Çocuklar hazır olduktan sonra antrenmanlarımıza başlıyoruz. Elimden geldiğince çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 yıla yakındır sporcu çalıştırıyorum."

Altıntaş, yetiştirdiği sporcularla il müsabakalarından dereceyle döndüklerini ve bu derecelerden sonra bölge müsabakasına gittiklerini aktardı.

Bölge şampiyonasına ilk kez geçen yıl gittiklerini belirten Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcumuz Özgür Demirayak Elazığ'da birinci oldu. Bu sene yine il müsabakalarına gittik ve 12 madalya ile geldik. Mardin'e 4 sporcuyla gittik. Sporcularımızdan ikisi dereceye girdi. Bu sporcularımız Bursa'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılacak. Allah'ın izniyle oradan da dereceyle döneceğiz. Çocukların ata sporuna ilgisi çok yoğun. İlçede güreşe olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Şu ana kadar kayıtlı 40'a yakın öğrencimiz var. Burada güzel bir ortam oluyor. Onların azmini gördükçe bendeki azim de artıyor. Onları yarı yolda bırakmak istemiyorum."

Amacının yetiştirdiği sporcuların milli takıma seçilip ülkeyi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeleri olduğunu dile getiren Altıntaş, "Niye bir Taha Akgül bir Rıza Kayaalp Yüksekova'dan çıkmasın. Ben buna inanıyorum. Burada güreş sporuyla ilgilenen sporcu sayısını artırmak için de elimden geleni yapacağım. Bizim sporcular da gayet azimli ve istekli." dedi.
Anadolu Ajansı
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