Cumhurbaşkanlığı için kim ne kadar imza topladı?

Vatandaşlar bugün de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplayan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz için seçim kurullarında imza vermeye devam etti. Açıklanan son sayılara göre Akşener, adaylık için gereken yüz bin imzanın iki katını, imza verme işleminin üçüncü gününde toplamış oldu.

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri üçüncü gününde de sürdü. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza verdi. İmza verme işlemi 4 Mayıs Cuma günü saat 08:00'da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00'a kadar sürecek.

İmza işlemlerinde 6 Mayıs Pazar günü sonuçlarıysa şöyle;

Meral Akşener: 206497

Temel Karamollaoğlu: 134864

Doğu Perinçek: 44458

Vecdet Öz: 1238