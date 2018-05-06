1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris'te hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, ilçe sakinleri ve turistler sahillerle plajları doldurdı. Bazı kişiler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.
06 Mayıs 2018 20:38
Yazdır
Marmaris sahilleri doldu taştı

Caddelere konulan elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Marmaris kent merkezinde, sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Şehir merkezi boyunca 11 kilometre uzanan mavi bayraklı plajları, sabah erken saatlerde dolduran turistlerden kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları gün boyu denizin keyfini çıkardı. Rus ve İngiliz turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Sahildeki su sporları merkezleri de doldu. Ailece plaja gelen vatandaşlar ise şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar da köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.

Yoğun ilgi gören otellerin havuz başları da plajları aratmadı. Bazı kişiler havuz başında güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da animatörler eşliğinde oyunlar oynadı. Çocuklar da gün boyu havuzda yüzdü, oyunlar oynadı. Marmaris'te tatil keyfi yapan Rus hemşire Angela Korpavic (23), "Marmaris çok güzel, ilk defa geldim, çok mutluyum" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'te hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artışa geçeceğini, gündüz 35-40 derece sıcaklıkların hakim olacağını belirtti.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 969 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bartın'da aynı yerde 11'nci trafik kazası
06 Mayıs 2018 23:46		 Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
06 Mayıs 2018 22:21
Silopi'de yaralanan 10 öğrenci taburcu edildi
06 Mayıs 2018 22:11		 Vali halat çekti, kaymakam ip atladı
06 Mayıs 2018 22:05
Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
06 Mayıs 2018 21:48		 Çeşit çeşit hurmalar tezgahları süslüyor
06 Mayıs 2018 21:03
Taha Akgül, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu
06 Mayıs 2018 20:58		 Soner Demirtaş, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu
06 Mayıs 2018 20:43
Terörden temizlenen Kato Dağı ekmek kapısı oldu
06 Mayıs 2018 20:33		 Yaralı kadın askeri helikopterle böyle kurtarıldı
06 Mayıs 2018 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muharrem ince'nn yalova mitingi 5
sunum 1
mazisi olmayan adam 3
isteka 1
balkonu kapatmak 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilebilir. 1
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
gündelik 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam