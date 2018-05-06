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Soner Demirtaş, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i yenerek altın madalya kazandı. Soner, üst üste 3. kez altın madalya kazandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş, serbest stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev ile karşılaştı.
Milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu.
Soner, büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk turunu Türk bayrağıyla attı.
74 kiloda üçüncülüğü ise Marquez ve Belaruslu Andrei Karpach aldı.
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