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Taha Akgül, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 2-1 yenerek 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
06 Mayıs 2018 20:58
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Taha Akgül, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha Akgül'ün altın madalya kazandığı bu kategoride bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'un oldu.
İhlas Haber Ajansı
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