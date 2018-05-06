Çeşit çeşit hurmalar tezgahları süslüyor

Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı pazarda hareketlilik artıyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmalar da tezgahları süslüyor.

Konya'da hurma satışı yapan Enver Çakmak, hurma satışlarının bundan sonra biraz daha hareketleneceğini ifade ederek, "Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık, halkın isteğine göre tüm hurma çeşitlerini getirdik Medine-i Münevvere'den. İnşallah talebin olacağına inanıyoruz. Bunun yanında Filistin hurması var, İran hurması ve Bağdat hurması var. Fiyatların geçen seneyle hiç değişikliği yok. 12 liradan başlayıp müşterinin bütçesine göre 100 liraya kadar hurma çeşidi var. En çok tutulan hurma çeşidi klasik Mebrum cinsi hurmalar ve Filistin hurması. Halk arasında Kudüs diye geçer" dedi.

Enver Çakmak, en çok tercih edilen hurmaların özelliklerini anlatarak, "Filistin hurması çok etli ve yumuşak olur. Halkın genellikle tercih ettiği hurma. Sarı hurmanın şeker oranı düşük, doktorların reçetesine girdi artık. Rahatlıkla şeker hastası da bu hurmayı yiyebiliyor. Burada kan şekeri düşük olanlara, kanı az olanlara içi bol lifli bir hurma Hudri cinsi. Hani halkın fazla tercih ettiği hurma. Bir de genellikle klasik hurma dediğimiz Medine'nin Mebrum cinsi jumbo en çok tutulan hurma. Acve hurması Peygamber Efendimizin kendi eliyle yetiştirdiği hurma neslinden geliyor. Bu Hadis-i Şerifte de geçiyor. Kim bu hurmadan günde aç karına 7 adet yerse, o gün için zehir sihir işlemez diyor Hadis-i Şerifte. İnşallah şifa olur yiyenlere. Orada Medine'nin siyah hurması var Safavi dediğimiz genellikle kan yapıcı özelliği var. Sarı hurmalar genellikle şeker oranı düşük hurma, diğerleri normal klasik hurma. Cezayir hurmamız, az kuru olur taze hurma gibi ama güzel hurma, Ramazanda en çok tercih edilen hurmadır bu" ifadelerini kullandı.

Hurma alışverişi yapan vatandaşlardan Kadir Ekren, hurmasız Ramazan iftarları açılmaz diye konuşurken; Mehmet Reşat Uğur, hurmayı 12 ay boyunca yediklerini belirtti. Çocuklarının hurmayı çok sevdiğini belirten Mustafa Kocaakın da "İftarımızı hurmayla açıyoruz. Özellikle çocuklarım daha çok seviyor" şeklinde konuştu.