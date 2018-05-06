Yozgat'ta dolu ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlarda zarara neden oldu.

Lök köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve ardından yağan dolu ekili alanlara zarar verdi.

Çiftçi Namık Gedik Doğdu, şiddetli yağışla ekili alanlara fındıktan daha büyük boyutta dolu taneleri düştüğünü söyledi.

Dolunun ekili alanları kapladığını aktaran Doğdu, "Özellikle nohut, mercimek büyük zarar gördü. Gücümüz yetmediği için de sigorta yaptıramamıştık. Ne yapacağımızı bilmiyorum." dedi.

Çiftçi Adnan Ertuğrul da dolunun misket büyüklüğünde yağdığını anlatarak, "Nohut, mercimek, fasulye zarar gördü. Ben nohutları sigorta yaptırmıştım ama çoğu çiftçimiz yaptıramadı. İlgili yerlere bildireceğiz, hasar tespitinin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.