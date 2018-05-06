|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yozgat'ta dolu ekili alanlara zarar verdi
Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlarda zarara neden oldu.
Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlarda zarara neden oldu.
Lök köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve ardından yağan dolu ekili alanlara zarar verdi.
Çiftçi Namık Gedik Doğdu, şiddetli yağışla ekili alanlara fındıktan daha büyük boyutta dolu taneleri düştüğünü söyledi.
Dolunun ekili alanları kapladığını aktaran Doğdu, "Özellikle nohut, mercimek büyük zarar gördü. Gücümüz yetmediği için de sigorta yaptıramamıştık. Ne yapacağımızı bilmiyorum." dedi.
Çiftçi Adnan Ertuğrul da dolunun misket büyüklüğünde yağdığını anlatarak, "Nohut, mercimek, fasulye zarar gördü. Ben nohutları sigorta yaptırmıştım ama çoğu çiftçimiz yaptıramadı. İlgili yerlere bildireceğiz, hasar tespitinin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Bu haber 929 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI