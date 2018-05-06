1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

36 öğrencinin hikayesi kitap oldu

DÜZCE İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, 6'ncı sınıf öğrencilerinin yazdığı hikayeleri bir kitapta topladı.
06 Mayıs 2018 21:28
Yazdır
36 öğrencinin hikayesi kitap oldu

DÜZCE İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, 6'ncı sınıf öğrencilerinin yazdığı hikayeleri bir kitapta topladı. 36 öğrencinin hikayesinin bulunduğu 'Okumaya Değer' isimli kitap, 5 liradan satışa sunuldu.

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, seçmeli ders olan yazarlık ve yazma becerileri dersinde 6. sınıf öğrencilerine 'değerler eğitimi' kapsamında içerisinde sevgi, saygı, yardımseverlik, sorumluluk, vatanseverlik, iyilik ve hoşgörü gibi konuların yer aldığı hikayeler yazmalarını istedi. Öğrenciler ödevlerini yaparak öğretmenlerine teslim etti. Aydın Keskin hikayeleri beğenerek, yapılan düzenlemelerle hikayelerin kitaba çevrilmesine karar verdi. 36 öğrencinin yazdığı hikayenin toplandığı 'Okumaya Değer' isimli bir kitap ortaya çıktı. Öğrenciler okulda ki arkadaşları ve velilerin katıldığı imza günü düzenlendi. İmza gününde 5 liraya satılan kitaplardan elde edilen gelir okul ihtiyaçları için karşılanırken, kitabın yazımında katkısı olan öğrenciler ise ilk yazarlık deneyimlerinin heyecanını yaşadı.

Kitabın yazarlarından olan Ayşe Beyza Çetinçalı, kitap hakkında bilgi vererek, ''Bu kitabın yazarlarından bir tanesiyim. Türkçe öğretmenimiz Aydın öğretmen sayesinde proje başladı. Kendisi bize önderlik etti ve bizde değerlerimizle ilgili bir kitap yazmaya karar verdik. Bu çalışmalar sırasında öğretmenimizin yardımı ile kitap yazdık. Kitapta değerlerimiz anlatılıyor ve her öğrencinin bir hikayesi var" dedi.

Kitapta yazdığı bir hikaye bulunan Zehra Ağlar ise "Seçmeli dersimiz yazarlık ve yazma becerilerinde Aydın öğretmenimizin önderliğinde hepimiz farklı, farklı hikayeler yazmaya başladık. Okumaya değer" diye konuştu.

Aydın Keskin ise kitap yazma fikrinin gelişimi hakkında bilgiler vererek, ''Kitabımız çıktı. Öğrencilerimiz çok mutlu. Yazar olmanın heyecanını yaşıyorlar. Kitaplarını imzalıyorlar. Biz bir yol açtık. Onlar da çok güzel çalıştılar ve sorumluluklarını yerine getirdiler. Kitabımız vücuda geldi. 36 öğrencimiz var. Değerler eğitimi üzerine çalıştık. Hikayelerle değerlere dikkat çekmeye başladık. Okulumuzda her geçen gün yazar sayımız artıyor. 5 kişi ile başladık 36 kişiye ulaştık. Her öğrencinin bir hikayesi var. Bir sınıf olarak çıkarmış olduk kitabı. İnşallah devamı da gelir" dedi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 771 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mesai odaklı öğretmen profilinden vazgeçilmeli'
06 Mayıs 2018 18:14		 MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi
06 Mayıs 2018 11:02
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirdi
05 Mayıs 2018 20:11		 Halk eğitim merkezleri öğretmenlerinin mesleki çalışmaları yönetmelikle düzenlendi
05 Mayıs 2018 16:01
5.Sınıf Yabancı Dil Hazırlık Projesinden vaz mı geçildi?
04 Mayıs 2018 11:15		 Otomobil almak için çektikleri 56 bin lirayı bankta unuttular
03 Mayıs 2018 14:45
Görme engelli öğretmen çocuklara ışık oldu
02 Mayıs 2018 19:56		 Diyalize giren öğrencisine evinde ders verdi
01 Mayıs 2018 08:25
Öğretmen, diyaliz hastası öğrencisi için 'kol kanat' oldu
30 Nisan 2018 20:31		 Bedia öğretmen köy çocukları için yollarda
30 Nisan 2018 20:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muharrem ince'nn yalova mitingi 5
sunum 1
mazisi olmayan adam 3
isteka 1
balkonu kapatmak 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilebilir. 1
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
gündelik 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam