1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda açılan İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'nde ilk hasat yapıldı.
06 Mayıs 2018 21:33
Yazdır
Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda yetiştirilen istiridye mantarının ilk hasadı yapıldı.

Hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan ve yeni infaz sistemiyle kaldırılan hücreler, mahkumlar tarafından yıkılarak 112 metrekarelik İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'ne dönüştürüldü.

Kullanılmayan eski ranzaların raf haline getirildiği, sıfır maliyetle açılan atölyede ekilen istiridye mantarından ilk ürün alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitim verilen 20 hükümlünün çalıştığı atölyede, ilk hasat yaklaşık 500 kilogram mantar, mahkumlar tarafından 400'er gramlık paket haline getirilerek, Niğde Açık Cezaevi mağazasında satışa sunuldu.

İlk hasat mantardan yemek de yapılarak cezaevindeki mahkumlara ve personele ikram edildi.

Bir taraftan cezalarını çeken diğer taraftan mantar, cam üretimi, el sanatları ve tekstil gibi farklı alanlarda uzmanlaşan mahkumlar, cezaları sona erdiğinde meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırılıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, cezaevinde sıfır maliyetle organik istiridye mantarı üretimi yapıldığını belirtti.

Cezaevinde kullanılmayan bir alanın sıfır maliyetle değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyleyen Dönmez, "Hükümlülerin mantarcılık konusunda eğitim alması, yetiştirme faaliyetinin yapılması, hükümlülerin meslek öğrenmesi, topluma intibaklarının sağlanması da çok önemli." diye konuştu.

Sigortalı çalışıyorlar

Dönmez, çalışmada görev alan hükümlülerin aynı zamanda devlet tarafından sosyal güvencelerinin sağlandığını ve sigortalarının yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hükümlülere cüzi bir ücret de ödenmektedir. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Hükümlülerin meslek kazanması, topluma uyumu hem de bu cezaevlerimize gelir temin edilmesi noktasında önemli çalışmalarımız var. Üretilen mantarlar açık ceza infaz kurumu marketinde satışa sunuldu. Kullanılmayan alanlar için de hem istiridye mantarının üretiminin artırılması hem de başka iş kolları noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız hükümlülerin meslek kazanması, cezaevinden tahliye olduktan sonra edindikleri mesleklerle yaşamlarını idame ettirmeleridir. Ayrıca cezaevinde tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Çok sayıda hükümlümüz hem cezalarını çekiyorlar hem de üretimle devletimize katkı sağlıyor."

Anadolu Ajansı
Bu haber 4,201 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Seçim malzemelerinin taşınmasına' ilişkin genelge
06 Mayıs 2018 21:59		 Ankara Valiliği duyurdu: Ödemeler başladı
06 Mayıs 2018 19:23
Yozgatlı hastalar cep telefonu ile yön buluyor
06 Mayıs 2018 16:43		 Köy yollarına kadın eli değiyor
06 Mayıs 2018 16:08
Kursları tamamlayan 16 imama belgeleri verildi
06 Mayıs 2018 15:48		 Üniversitelerin bölünmesinde geri adım mı atıldı?
06 Mayıs 2018 13:23
Seçim görevi için öğretmenlerin bilgisi OHAL Komisyonu'na gönderiliyor
06 Mayıs 2018 12:14		 İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı
06 Mayıs 2018 06:50
6 kilo salep soğanına 48 bin 625 lira ceza!
05 Mayıs 2018 20:58		 TÜVTÜRK'te sistem gitti, vatandaşlar mağdur oldu
05 Mayıs 2018 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muharrem ince'nn yalova mitingi 5
sunum 1
mazisi olmayan adam 3
isteka 1
balkonu kapatmak 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilebilir. 1
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
gündelik 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam