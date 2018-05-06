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Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da merkez üssü kent merkezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ağrı'da merkez üssü kent merkezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.18'de, merkez üssü Ağrı kent merkezi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.
Deprem sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı.
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