Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türkiye güçlü olursa Türk dünyası daha da güçlenir. Türkiye zayıf olursa Türk dünyası daha da zayıflar. Türkiye söz konusu olunca hepimiz 'Biz Türkiye'nin yanındayız' diye 300 milyon tek söz olursak Türkiye'nin üzerine gelemezler." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Paşayeva, "Türk Dünyasının Sorunlarının Çözümünde Aydınların Rolü" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Paşayeva, burada yaptığı konuşmada, genç nesillere devlet ve vatan kavramlarının farklı olduğunu anlatamadıklarını belirterek, devleti iyi tanıyabildiklerini ancak vatanı tanıma noktasında eksiklik yaşadıklarını ve tanıyamadıklarını söyledi.

Öğrenilmeyen, bilinmeyen bir şeyin sahiplenilemeyeceğini dile getiren Paşayeva, "Onun haklarını savunamazsınız, onu anlatamazsınız. Kendi bilmediğiniz şeyle ilgili yalanlar konuşulsa nasıl onların yalan olduğunu ispatlayabilirim? Gerçekleri bilmem gerekir ki bir mücadelenin içine girebileyim. Bu noktada yapmamız gereken ilk şey evlerimizden başlayarak, büyüyen çocuklarımıza vatanı doğru anlatmaktır. Nerede doğduğu fark etmez. Vatanı çocuklarımıza doğru anlatmamız gerekir. Çünkü çocuklarımız vatan algısını doğru almazlarsa, biz Türk dünyası sorunlarının çözümünde de yeteri kadar birlik olmamız mümkün değil." diye konuştu.

Paşayeva, Türk dünyasının sorunlarının çözümü için en önemli ihtiyacın güç olduğunu vurgulayarak, bu gücün de ancak birlik ve beraberlik sağlandığı zaman oluşabileceğini kaydetti.

- "Türk dünyası ile ilgili sıkıntımız büyük"

Türk dünyasının birliğinin sağlandığında bugün yaşanılan sorunlarının çoğunun çözülebileceğini belirten Paşayeva, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk dünyası ile ilgili sıkıntımız büyük. Türk dünyasında büyük acılarımız var. Şimdi bu acıları çözmek ve güçlü bir Türk dünyası için ne yapmamız gerekir? Bunu tespit ettik. Türk dünyası çok büyüktür. Türk dünyasının elde ettiği coğrafya çok önemli coğrafyadır. Birlik olursak büyük bir güç oluruz ve sorunlarımızı da birlikte çözebiliriz, daha büyük yarınlara gelebiliriz. Türkiye güçlü olursa Türk dünyası daha da güçlenir. Türkiye zayıf olursa Türk dünyası daha da zayıflar. Türkiye söz konusu olunca hepimiz 'Biz Türkiye'nin yanındayız' diye 300 milyon tek söz olursak Türkiye'nin üzerine gelemezler. Azerbaycan söz konusu olunca yine aynı şekilde 'Biz buradayız' dersek, Azerbaycan'ın üzerine gelemezler. Biz bu bölgede bize karşı haksızlıklara, adaletsizliklere karşı daha ciddi mücadele ederiz. En önemlisi hakkımız olup bizden alınanların geri alınması için daha güçlü olabiliriz. Geleceğe daha güçlü yarınlar bırakabiliriz."

Paşayeva, vatandaşların evlerinde çocuklarına Türk dünyası ve vatan coğrafyası konuları hakkında bilgi vermeleri gerektiğini ifade etti.

"Mesela Türkiye aleyhine terör örgütleri neler yapıyorlar. Bu terör örgütlerinin arkalarında güçler var." diyen Paşeyeva, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Google'da yazdığınızda o ülkenin milletvekilleri çıkıyor, o parti üyelerini daha sonra Twitter'a yazıp bularak ona mesaj gönderiyorum. Bu terör örgütünün ne kadar can aldığını neler yaptığını, oraya gönderiyorum. Bunu kaç kişi yaptı? Türkiye, devletimiz değil mi? Her gün şehitler geliyor. Canlarını sizin için bizim için veriyorlar. Bu vatan için veriyorlar. Onlar canını veriyorsa bizim günde 20 dakikamızı vermek çok mu? Adamlar size cevap vermese bile sizin ne yazdığınızı herkes görüyor. Sizin onların yaratmak istediği algıya cevabınız olur, çünkü bugün önce algı yaratıyorlar. Sizin aleyhinize algı yaratarak buna insanları inandıracaklar. İnsanlara bunu inandırmadan projeyi yaparlarsa tepki görürler. Bizim sosyal medyada her biri gençlerden oluşan gönüllü asker orduya ihtiyacımız var. Türkiye aleyhine bir algı varsa bir bakan Türkiye aleyhine konuşmuşsa sosyal medyada onu bulup itirazımızı bildiriyoruz. Tepkimizi ortaya koyuyoruz."