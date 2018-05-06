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Öğrenciler muzdan piyano yaptı
Çankırı'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilenen ortaokul öğrencileri tarafından yapılan muz piyano görenlerin dikkatini çekiyor.
Çankırı'da ortaokul öğrencileri tarafından yapılan muz piyano görenlerin dikkatini çekiyor.
Mehmetçik Ortaokulu tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na 6. sınıf öğrencileri Çiğdem Yıldız, Recep Arda Karaaslan ve Ömer Şentürk, "Muz Piyano" adlı projeyle katıldı.
Bilgisayar klavyesini kablolarla iletkenliğinden faydalandıkları muzlara bağlayan öğrenciler, kodladıkları piyano programı sayesinde, muzlara dokunulduğunda bilgisayar üzerinden notaların seslendirilmesini sağladı.
Projenin danışman öğretmeni Sema Kayalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle kodlama gerçekleştirerek muzlardan piyano yaptıklarını söyledi.
Projede kullanılan "makey makey" setinin en önemli özelliğinin küçük akımları iletebilmesi olduğunu belirten Kayalı, "Biz burada muzu kullandık ama farklı şeyler, patates, elma patlıcan da olabilirdi. Makey makey setinin en önemli özelliği klavyeyi yönlendirmeye yarıyor. Üzerinde yaklaşık 10 çıkış var. Klavye tuşlarını bu cihaz yardımıyla muza yönlendiriyoruz." dedi.
Kodlama ile muzlara dokunulduğunda elektrik akımı sayesinde notaların çıktığını anlatan Kayalı, "Burada en önemli şey kodlama kısmıdır. Bununla bilgisayar klavyesi kullanılarak her şey yapılabilir. Aslında en önemli şey çocuklarımız burada kodlama yaparak bir şeyler üretmiş oldular ve bu üretimden elde ettikleri sevinç onların hayal güçlerini çalıştırmaya yaradı." diye konuştu.
Projede görevli öğrencilerden Çiğdem Yıldız da meyvelerin içindeki su sayesinde iletken olduklarını kaydetti.
Projede muzun iletkenliğini kullanarak bu program sayesinde klavyedeki tuşları meyvelere atadıklarını aktaran Yıldız, bu sayede hem eğlendiklerini hem de bilimsel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
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