7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" Belgeseli Galası'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuçiç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(İstanbul/12.00/Ankara/16.00/16.15/17.00/18.00/19.00)

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşecek.

(TBMM/12.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi'nde incelemelerde bulunacak, okul idarecileri ve öğretmenlerine hitap edecek, valilik ziyaretinden sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Şırnak/10.00-14.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınlarıyla alakalı basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/09.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliğini ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi'ne katılacak, esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak.

(Düzce/15.00-18.30)

2- TÜİK, 2017 yılı ve 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19'u sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

- MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle çeşitli hapis cezasına çarptırılan Can Dündar ve Erdem Gül'ün, Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanmalarına, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

(Adana/09.30)

- İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na ilişkin davada 7'si tutuklu 17 sanığın yargılaması sürecek.

(Kocaeli/10.00)

- İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki mensupları hakında açılan 102 sanıklı dava görülmeye devam edecek.

(İzmir/10.00)

- Zonguldak'ta örgütün "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Zonguldak/10.00)

- FETÖ'nün Bolu'daki çatı yapılanmasına ilişkin davada 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılaması sürecek.

(Bolu/10.30)

- Darbe girişimi sırasında darbeci tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle Hatay'dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 eski askerin yargılanmasına Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hatay/14.30)