|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ankara'da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi
Ankara'da hafta sonu boyunca aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle metro merdivenleri şelaleyi andırdı.
Ankara'da hafta sonu boyunca aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle metro merdivenleri şelaleyi andırdı.
Ankara'da iki gün boyunca aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış hayatı felç etti. Anlık gerçekleşen şiddetli yağışlar, binaların bodrum ve bahçe katlarını, iş yerlerini ve caddeleri dakikalar içinde suyla doldurdu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sel suları, özellikle Mamak ve Keçiören ilçelerinde yıkıcı boyutlara ulaştı.
Keçiören'de gündüz saatlerinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Kızlarpınarı Caddesi, dere yatağına dönüştü. Yarıya kadar ıslanarak arızalanan araçlar nedeniyle trafik durdu. Kuyubaşı metro istasyonunun basamaklarını aşan sel suları, merdivenlerden aşağı akmaya başladı. Metroya dolan tonlarca su, şelale görünümünü andırırken hatta biriken sel suları yüzünden seferlerde aksamalar yaşandı.
Bu haber 1,659 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI