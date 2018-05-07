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MHP Aydın İl Yönetimi görev dağılımı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)'nin Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yeni atanan Burak Pehlivan başkanlığındaki 60 kişilik yeni il yönetimi görev dağılımı yaptı.
07 Mayıs 2018 05:56
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MHP Aydın İl Yönetimi görev dağılımı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)'nin Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yeni atanan Burak Pehlivan başkanlığındaki 60 kişilik yeni il yönetimi görev dağılımı yaptı.

MHP il binasında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına tüm yönetim hazır bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Burak Pehlivan başkanlığındaki yeni MHP il yönetiminde görev bölümü şu şekilde gerçekleşti: Başkan Vekili Yusuf Sayıntürk, Başkan Yardımcısı Mustafa Burhaniye [Teşkilatlardan Sorumlu), Başkan Yardımcısı Kasım Payza [Yerel Yönetimlerden Sorumlu], Başkan Yardımcısı Semih Akgün [ Seçim ve Hukuk İşleri], Başkan Yardımcısı Murat İnan [Basın ve Halkla İlişkiler], Başkan Yardımcısı Ahmet Baskın [ Sivil Toplum Kuruluşları ve Sendikalardan Sorumlu], Muhasip Üyeler Ahmet Adıgüzel, Ahmet Şahin, Fethi Yağız ve İl Sekreteri Fatih Esmek "
İhlas Haber Ajansı
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