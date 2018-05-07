Afrin operasyonu ile terör bitirildi, barış geldi

Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu. "24 Haziran'daki seçimin ülkemiz için çözüm getireceğini düşünüyorum" diyen sanatçı, seçimle birlikte beyaz bir sayfa açılacağını söyledi. Kaos taraftarı olanları hiçbir zaman anlamadığını dile getiren Poyrazoğlu, "Ülke olarak bizi çok güzel bir gelecek bekliyor" dedi...

Sanata adanmış bir hayat sizinkisi. Tiyatroda kaç yılı geride bıraktınız?

Tiyatroya ilgim 5 yaşında başladı. Ailemle 'Hamlet' oyununu izlemeye gitmiştik. O gün tiyatrodan çok etkilendim. Tiyatronun bir oyun yeri ve çok eğlenceli olduğunu düşündüm. Evde kendimce tiyatro kurdum ve aile üyelerine gösteriler yaptım. O günden beri de tiyatroya sevgim ve ilgim bitmedi.

OYUNCULAR YENİLENMELİ

Türkiye'de özellikle son yıllarda sektöründe gelişmesiyle dizi oyuncusu gibi bir kavramortaya çıktı. Oyunculuktaki bu ayrıma siz katılıyormusunuz?

Oyuncu ikiye ayrılır; iyi oyuncu, kötü oyuncu. İyi oyuncular tekniği iyi bilir. Zihnini eğiterek, sporunu yaparak her mecrada mesleğini icra edebilecek hale getirmeli kendini. Televizyonda ayrı, sinemada ayrı, tiyatroda ayrı teknik kullanır. Bu teknikleri iyi bilmek çok önemli oyunculukta. Ben çok içimden oynayan biriyim mesela. Zihnimden canlandırdığım karaktere bürünüp o karakterin zihin dünyasıyla oynayan biriyim. Bu yüzden de abartılı bir oyunculuk tekniğim yok benim. Farklı teknikleri hem üniversitede, hem de kendi okulumda öğretiyorum. Kalıcı olmak ve meslekte ilerlemek için oyuncuların sürekli kendini eğitmesi gerekiyor. Yoksa bir diziyle tanınır, altı ay sonra da unutulursun.

Siz Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'da da tiyatro eğitimi aldınız. Neden Türkiye'de mesleğinizi sürdürmeyi tercih ettiniz?

Türkiye'yi çok seviyorum ve bir yıldan fazla ülkemden ayrı kalamıyorum öncelikle bunu söyleyeyim. Ben oyuncuyum, dünyanın her yerinde sahneye çıkarım. Amerika'da da, Avrupa'da da birçok oyun oynadım. Mühim olan seyircidir. Tiyatronun iki temeli var; oyuncu ve seyirci. Bunlar karşı karşıya gelince kıvılcım çakıyor ve tiyatro mucizesi ortaya çıkıyor. Seyirciler bizim meslektaşlarımız aynı zamanda çünkü birlikte oynuyoruz. Nerede ve hangi dilde oynarsam oynayayım seyircilerle birlikte tiyatro yapıyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, Türk seyircisine beni ve tiyatromu bugünlere taşıdıkları ve bizi yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı sunuyorum.

Seslendirme ve dublaj alanında da en usta isimlerden birisiniz. Geçmişle kıyasladığınızda seslendirmelerin aynı kalitede yapıldığını söyleyebilir misiniz?

Artık çok daha iyi yapılıyor bence çünkü teknoloji çok gelişti, stüdyoların teknik kalitesi arttı. İyi seslendirme yapan çok büyük oyuncular var günümüzde. Ve işlerini severek yapıyorlar, bu da işin seviyesini yükseltiyor. Hepsi Türkçe'yi çok düzgün kullanıyor; özellikle Şehir Tiyatrosu'ndan gelenler.

TUBA KALÇIK