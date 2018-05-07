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Üniversitenin bilgisayar ağıyla kripto para madenciliği yapmışlar

Sakarya Üniversitesi'nde öğrenciler, ders notlarını ve bilgi mail'lerini kontrol ettikleri bilgi sisteminde 3 aydır yaşanan yavaşlık ve arıza nedeniyle şikayette bulundu. Yapılan araştırmada, okulun sistemlerinin kurulu olduğu sunucu üzerinden kripto para madenciliği yapıldığı iddia edildi
07 Mayıs 2018 06:50
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Üniversitenin bilgisayar ağıyla kripto para madenciliği yapmışlar

Habertürk Gazetesi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya'da, 89 bin 908 öğrencinin eğitim gördüğü Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerin ve eğitimcilerin kullandığı bilgi sisteminde 3 aydır süren yavaşlık ve arıza nedeniyle notlarını ve sınav tarihlerini öğrenmekte zorluk yaşayan çok sayıda öğrenci durumu üniversite yönetimine bildirdi.

OKULUN BİLGİSAYAR AĞIYLA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ İDDİASI

Konuyla ilgili yapılan araştırmada, iddiaya göre, üniversitenin tüm sistemlerinin bulunduğu sunucular üzerinden kripto para madenciliği yapıldığı tespit edildi. Ana sunucunun yanı sıra çok sayıda laboratuvar ve ortak kullanım alanlarında bulunan bilgisayarların da sisteme dahil edilerek kripto para madenciliği yapıldığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Sakarya Üniversitesi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, iddiaların araştırıldığı ve soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Yaşanan problemle ilgili olarak daha önce uzaktan eğitim sınavına giren birçok öğrencinin sınavının yarım kalması nedeniyle sınavın tekrarlandığı ve durumun siber saldırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

GÜÇ KAYNAĞI ARIZA YAPTI

Öte yandan Sakarya Üniversitesi'ne bağlı Teknokent'te de bir şirketin uzun süredir kripto para madenciliği yaptığı ve bu nedenle Teknokent'te bulunan şirketler için hazırlanan kesintisiz güç kaynağının arıza yaptığı öne sürüldü.

Kapasite üzerinde güç çekilmesinden dol"ayı arıza yapan güç kaynağında parça değişikliği yapıldığı belirtilirken, kripto para madenciliği yapan şirket hakkında soruşturma başlatılmadığı iddia edildi.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

Dünya üzerinde çok sayıda bilgisayar, farklı isimlerdeki kripto paraların madenciliğini yapıyor. Bu madenciliği yapmak için bir anakart, işlemci, ekran kartı ve UPS adı verilen kesintisiz güç kaynağı gerekirken, anakart ve ekran kartının performansına göre yapılan madencilikten alınan verim değişiyor. Özellikle ön plana çıkmış ve ismi çok duyulmuş kripto paraların madenciliğini yapmak için çok yüksek maddi değerdeki cihazları tercih etmek gerekiyor. 24 saat açık durması gereken bilgisayarların kripto para madenciliği yaptığı zaman kullandığı elektrik ise yaklaşık 10 kat artıyor.
Habertürk
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