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Hafta sonuna kadar yağmur var- Haritalı

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
07 Mayıs 2018 06:30
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Hafta sonuna kadar yağmur var- Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalma, çamur yağması, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

EDIRNE °C, 26°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

TEKIRDAG °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUGLA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 28°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERI °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar bölge genelinde, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

SINOP °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Samsun ve Çorum çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RIZE °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren batısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar bölge genelinde toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDIN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Memurlar.Net
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