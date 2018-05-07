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Maliye: Paket doğrudan 30 milyon vatandaşı sevindirdi

Maliye Bakanlığı, öğrenciden çiftçiye milyonların yüzünü güldüren ekonomi paketini analiz etti. Paket doğrudan 30 milyona yakın vatandaşı sevindirdi
07 Mayıs 2018 07:05
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Maliye: Paket doğrudan 30 milyon vatandaşı sevindirdi

Maliye Bakanlığı ekonomi paketinin etki analizini yaptırdı. Buna göre, 3 milyon 100 bin kişiye sigorta kolaylığı, sosyal güvenlik koruması gelirken, hazine arazilerini kullanan 280 bine aşkın çiftçi bu arazileri 10 yıla kadar kullanabilecek, isterse satın alabilecek.

PAKETİN ADI YETTİ: Ekonomi paketinin adı yetti, tasarının Meclis görüşmeleri sürerken bütün belediyeler imar, ruhsat gibi nedenlerle alınan mevcut yıkım kararlarını durdurdu.

15 MİLYON VATANDAŞLA BARIŞ: Devlet, 119.2 milyar lira vergi borcu bulunan 9.8 milyon kişi, 64.3 milyar lira prim borcu bulunan 5.5 milyon kişiye barış imkanı sunuyor. Gümrük Bakanlığı'na 338 milyon lira borcu olan bin 170 kişi de bu fırsattan yararlanacak. Hazirandan itibaren ilk kez Bağ-Kur kapsamına giren 18-25 yaş arasındaki 15 bin genç girişimcinin de bir yıllık prim giderini devlet karşılayacak.

YAŞLILIK AYLIĞI 500 LİRA: 581 bin kişiye verilecek yaşlılık aylığı 500 liraya çıkarılıyor. Bunun için bütçede vazgeçilen tutar bu yıl da gelecek yıl için de 1.23 milyar lira olacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında ise emeklilere biner lira olmak üzere yaklaşık 22.2 milyar liralık ödeme yapılacak.

3.1 MİLYONA SİGORTA DESTEĞİ: Mayıs itibarıyla prim borcu olan, ödeme yapmayan sigortalıların sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasıyla 3 milyon 100 bin kişiye sigorta desteği sağlanacak. Bağ- Kur'luların Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talepleri durumunda dondurulacak, bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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