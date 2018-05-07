Şentop'tan temayül açıklaması: Yeni yüzler siyasete katılacak

Geçtiğimiz Ocak ayında AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifak komisyonun üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Konya Milletvekili Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na gelerek ittifak protokolünü teslim etti. İki parti arasında geçen bu ittifak görüşmelerin detaylarını ve 24 Haziran seçim sürecini AK Parti'den Mustafa Şentop ve MHP'den Mustafa Kalaycı'ya sorduk. İşte ittifak görüşmelerinin iki önemli isminden SABAH'a çarpıcı açıklamalar.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop

'MUHALEFET ERKENDEN HAVLU ATTI'

BU İTTİFAK SİYASİ HESAPLARIN ÇOK ÖTESİNDE

-Uzun bir süredir MHP ile sizin başkanlığınızda yürütülen sürecin ilk ayağı dün YSK'ya verilen seçim protokolü ile sonuçlandırıldı. Bu süreçten biraz bahseder misiniz?

Bu tür süreçler çoğu zaman siyasi partiler arasında sancılı ve tartışmalı geçerdi. Bizim MHP ile yaptığımız bu ittifak çalışmasını farklı kılan ilkelerden, temel bir perspektiften hareketle yola çıkmış olmamızdır. Bir arka plan var. Bu arka plana bakarsanız bizim yürüttüğümüz sürecin neden sorunsuz şekilde sonuçlandığını da görürsünüz. Nedir bu arka plan? 15 Temmuz işgal teşebbüsünün ardından AK Parti ve MHP siyasi parti çıkarlarını geri plana iterek, ilkeler etrafında ve Türkiye'yi önceleyerek birlikte hareket etmeyi tercih etti. 7 Ağustos Yenikapı ruhu da bunun başlangıcı oldu. Ardından MHP ile birlikte Hükümet Sistemi değişikliğini içeren bir anayasa değişikliği çalışması başlattık. İktidara geldiği 2002 yılından bu yana vesayetçi anlayışla mücadele eden AK Parti Türkiye'ye kazandırdığı yeni siyaset anlayışını bunu bir anayasa değişikliği ile teminat altına aldı. Bu ittifak kısa vadeli siyasi hesapların çok ötesinde "önce Türkiye" diyen bir yaklaşımla kuruldu.

KARŞI İTTİFAKIN TEK MOTİVASYONU ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

-Siz bu ittifakı yaparken muhalefet de boş durmuyor. CHP-İyi Parti-Saadet ve DP ittifakının bir sosyolojik temele dayandığını düşünüyor musunuz?

Muhalefetin bu ittifakının ne zaman ortaya çıktığına bakmak lazım. Seçim ittifakına başlangıçta CHP karşı çıkmıştı. AK Parti-MHP Cumhur İttifakı somutlaşmaya başlayınca bir "karşı ittifak" oluşturmak için harekete geçtiler. Bu "karşı ittifak"ın tek ilkesi ve bir motivasyonu var; Erdoğan karşıtlığı. Başka bir ilkesi ve geçmişi yok bu ittifakın.

FETÖ İLE MÜCADELEDEN HİÇ BAHSETMİYORLAR

-Bu ittifak her konudan bahsediyor ama "iktidara gelirsek FETÖ ile mücadeleye kaldığı yerden devam edeceğiz" gibi bir cümle duyamadık. Muhalefetin FETÖ'nün oylarına talip olduğunu söyleyebilir miyiz?

Şüphesiz. Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulan bu ittifak, Erdoğan'ı hedef alan bütün unsurların desteğini toparlamak için formül üretmeye çalışıyor. Bu unsurlardan biri de FETÖ. Dolayısıyla FETÖ bu yaklaşımın doğal bir bileşeni. İttifakı oluşturan partilerin FETÖ ile mücadeleden bahsetmemesini hiç şaşırtıcı değil.

MUHARREM İNCE KAZANMASI İÇİN ADAY GÖSTERİLMEDİ

-Muharrem İnce'nin adaylığının açıklanması neden bu kadar uzun sürdü?

Muharrem İnce'nin adaylığını parti içi hesaplaşmanın bir uzantısı olarak görüyorum. CHP'yi kim temsil eder, kim daha fazla oy alır gibi bir kaygılarının olduğunu düşünmüyorum. Muharrem İnce CHP'de artık kronik bir genel başkan adayı. Her kurultayda aday. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi bahanesiyle Muharrem İnce sorununu kökünden çözmek istedi. Bilindiği gibi hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamıyorsunuz. Peki Muharrem İnce'nin seçimi kazanma şansı var mı? Sıfır! 5 yıl boyunca tekrar milletvekili olamayacak olan Muharrem İnce parti içi mücadelede bir alt kümeye düşmüş olacak.

MİLLETVEKİLLERİ DE SEÇMEN HAVUZU DA ORTAK

-Yaklaşık bir yıldır Meral Akşener rüzgarı estirilmeye çalışılıyor. Seçim süreci ile birlikte meydanlarda bu rüzgarın esmediğini görüyoruz. Akşener'in adaylığı sizi rahatsız ediyor mu?

Oyunun başlangıcında MHP içinde bir operasyon yapmaya çalıştılar. Sayın Bahçeli buna izin vermeyince başka bir hareket içerisine girdiler. Bir çok anket çalışmasına göre İP, uzun bir süredir CHP'den oy alıyor. Dolayısıyla CHP ile İP'in seçmen havuzu bir ölçüde ortak. Sadece seçmen havuzları ortak değil milletvekilleri havuzu da ortak. 15 vekil hüllesi ile bunu görmüş olduk. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzaların önemli bir kısmı CHP teşkilatlarının organizasyonu ile toparlanmıştır. Zaten bu konuda Kılıçdaroğlu'nun da açık bir çağrısı olmuştu. Aday göstermek için imza verenlerin çoğu oy vermeyebilir.

SAADET PARTİSİ 15 TEMMUZ'DAN SONRAKİ DEĞİŞİMİ OKUYAMADI

-Milli Görüş hareketini tanıyan biri olarak Saadet Partisi CHP ile ittifakı sindirebilecek mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Saadet Partisi siyasi tablodaki yerinden fazla konuşuldu son dönemde. AK Parti karşıtlığında, CHP kaynaklı eleştiriler yerine Saadet tarafından yöneltilenlerin daha etkili olacağını düşünen bir çevre devredeydi. AK Parti'yi eski yol arkadaşları ile vurmak. Aynı siyasi gelenekten geldiği için Saadet Partisi'nin eleştirileri kasten tervic edildi, öne çıkartıldı. CHP, İP ve Saadet Partisi ittifakı göründüğü gibi olmayacak sanırım. Saadet'in kendi amblemi ile ittifaka katılmasına rağmen, diğer partilerin listelerinden de aday göstererek işi garantiye almaya çalışacağını düşünüyorum. Zira seçim çevrelerinde milletvekili çıkaracak oyu yok. CHP, iP, Saadet ittifakı şüphesiz bir ilkeler ittifakı değil; son bir ayda ortak ilkeleri olduğunu keşfetmiş olamaz bu siyasi partiler. AK Parti karşıtlığı ve basit oy hesapları ile yola çıktılar. Ancak şunu unutmamak gerekir. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye siyasetinde öncelikler çok değişti. AK Parti-MHP ittifakını ortaya çıkartan zemin de budur esasen. 15 Temmuz öncesindeki Türkiye değil bugünün Türkiyesi... Saadet Partisi'nin CHP ve İP'le yaptığı ittifakın Türkiye'de yaşanan büyük değişimi okuyamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum.

ERDOĞAN'IN ARKASINDA PARLAMENTO DESTEĞİ OLACAK

-Şöyle bir siyasi analiz var; Erdoğan rahat kazanacak ama AK Parti mecliste çoğunluğu elde edemeyecek. Böyle bir risk görüyor musunuz?

Hayır görmüyorum. Bunlar temelsiz değerlendirmeler, hatta temenniler. Meclis'te 600 vekil olacak. Partilerin daha önce aldıkları oy oranları aşağı belli iken böyle bir risk olmadığı çok açık. Hem milletvekili seçimi hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini net bir skorla kazanacağız. Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir parlamento desteği olacak; kimsenin şüphesi olmasın.

DENGELER UNUTULMADAN YENİ YÜZLER GELECEK

-Temayül yoklamalarına başladınız. Milletvekili listeleri ortaya çıkmaya başladı. AK Parti'de yeni yüzler görecek miyiz?

Yeni bir Meclis kuruluyor. Parlamentoda milletvekili sayısı artıyor. AK Parti'nin her seçimde uyguladığı bir yaklaşım var. İstikrar ve değişim! Bu ikisini birlikte yürütüyoruz. Türkiye dinamik bir ülke ve değişim çok önemli. Ayrıca seçilme yaşını da 25'ten 18'e indirdik, genç yüzlere imkan ve ihtiyaç var. Bir taraftan da listelerde belli ölçüde istikrarın da korunması önemli olacaktır. Bu dengeyi her seçimde gözetiyor AK Parti. Tabi ki yeni yüzler ve yeni değerler siyasete katılacak ama partimizin ana omurgası da muhafaza edilecek.

İLK TURDA ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

-Söylediğiniz gibi muhalefetin amacı Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmak. Sizin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında öngörünüz nedir?

Seçim kararı alındıktan sonra muhalefet partileri panikledi, kendilerine verilen stratejiyi uygulamakta zorlandılar, ortak aday belirleyemediler. Kendi hesaplarına göre sonuçları etkileyecek bir aday üzerinde çalıştılar ama başarılı olamadılar. Sonra B planı devreye sokuldu. Birden fazla aday çıkararak seçimleri ikinci tura bırakmayı arzu ediyorlar. Bu oyunu kurmaya çalışanların amacı tek aday üzerinde mutabık kalmaktı ama başarılı olamadılar. Bu plan gerçekleşmemesi ile birlikte muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki iddiasını çok erken kaybetmiş oldu. Adaylara baktığımızda seçimin ikinci tura kalması yönünde bir iddia da görmüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde erken havlu attılar. Şimdi parlamentoda bir plan gerçekleştirebilir miyiz, hesabı içerisine girdiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimlerde aldığı oy oranının çok üstünde bir oy ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek ve Türkiye yeni bir döneme adım atacak. Şimdiden hayırlı olsun.

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MHP KONYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KALAYCI

'BU MİLLET FETÖ VE PYD İLE SAF TUTANLARA OY VERMEZ'

15 TEMMUZ'U BİLMEDEN CUMHUR İTTİFAKINI ANLAYAMAZSINIZ

-Mustafa Bey Cuma günü YSK'ya ittifak protokolünü teslim ettiniz. Neden böyle bir ittifaka gerek duydunuz?

Cumhur ittifakını anlayabilmek için 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar gitmek gerekir. Milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği milli birlik ve beraberlik bu ittifakın temellerini attı. Yenikapı ruhu bu ittifakın ilkelerini de oluşturdu. AK Parti ve MHP hayırlı bir işbirliği başlattı ve yönetim sistemindeki olası sorunların Türkiye için daha büyük tehlikeye yol açacağı düşünülerek yönetim sisteminde Anayasa değişikliğine gidildi. 16 Nisan 2017'de milletimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni onayladı. Bu süreç bizi 24 Haziran erken seçim kararına ve Cumhur ittifakına kadar taşıdı.

TUZAKLARI BOZMAK İÇİN ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI

-Erken seçim kararı da aynı ihtiyaçtan mı doğdu?

FETÖ darbe girişimi milletimiz tarafından canı pahasına püskürtüldü ama bazı kripto damarlar hala faaliyette. Bunun yanında Suriye ve Irak'ta bir terör koridoru oluşturma faaliyeti Fırat ve Zeytindalı operasyonları ile büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Türkiye'yi krize sokmaya yönelik ekonomik saldırıları da hep birlikte görüyoruz. Böylesi bir süreçte 2019 Kasım'ına kadar bu tuzakların devam edeceğini düşündük. Bunun için seçim çağrısında bulunuldu ve Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran tarihinin uygun görüldüğünü açıkladı.

BU MİLLET FETÖ VE PKK İLE SAF TUTANLARA OY VERMEZ

-Siz ittifak kurarken başka ittifaklar da kuruluyor. Muhalefeti dörtlü ittifakı tabanda karşılık bulur mu?

Yaşananları halkımız görüyor. Afrin harekatına 81 ilden halkımız dualarla destek olurken, FETÖ ile mücadeleye destek büyük oranlara ulaşmışken FETÖ ve PYD ile saf tutanlara bu milletimiz oy vermez. Mehmetçik Afrin'de savaşırken Ana muhalefetin PYD'ye desteğini tüm halkımız gördü. Bu güçleri koruyan ve destek veren partilere milletimizi oy vermeyeceğini düşünüyorum.

KORAY AYDIN "AKŞENER'İN ARKASINDA FETÖ VAR" DİYORDU

-FETÖ'nün sosyal medyadaki uzantıları İyi Parti'ye desteklerini gizleme ihtiyacı duymuyor. Siz bu desteği nasıl yorumluyorsunuz?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın "Meral Akşener'in arkasında FETÖ desteği var" demişti. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. 15 Temmuz öncesi her gittiği vilayetten "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" diyen Meral Akşener, "Yurtta Sulh Konseyi" 15 Temmuz'da başarısız olunca bu slogandan vazgeçmişti. Milletimiz bunları görüyor.

EKONOMİST DEDİLER FİZİK ÖĞRETMENİNİ ADAY GÖSTERDİLER

-Gecikmeli de olsa CHP'nin adayı açıklandı. Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

CHP yetkilileri Cumhurbaşkanı adayımız "ekonomist olacak ve iktidarı çıldırtacak" demişti. Anlaşılan istedikleri adayı ikna edemediler. Sayın Muharrem İnce ekonomist değil Fizik öğretmeni. Şimdi bakıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'mızı taklit etmeye çalışan bir aday ile karşı karşıyayız. Milletimiz aslı dururken taklidine oy vermez.

KAZANMAK GİBİ BİR HEDEFLERİ YOK

-Sizce neden Muharrem İnce ismi tercih edildi?

Seçim sonrasında CHP'de bir siyasi hesaplaşma görünüyor. Kılıçdaroğlu bu şekilde diskalifiye edebilir. Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmak gibi bir ümitleri yok. Yaptıkları açıklamalardan bunu rahatlıkta görebilirsiniz.

SAADET PARTİSİ EZAN DÜŞMANLARINA NASIL OY VERECEK?

-Saadet Partisi'nin CHP ile ittifak yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben Konyalıyım ve Konya milletvekiliyim. Bilirsiniz Konya Milli Görüş'ün kalelerinden biriydi. Son dönemde yaşadığımız süreçte Saadet Partisi kökenli hemşehri arkadaşlarım arayıp desteklerini bildirdiler. Bizim oyumuz Cumhur ittifakına Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz dediler. Saadet Partili bir seçmenin Muharrem İnce'ye oy vermesi mümkün değil. Ezan-ı Muhammediye'ye gürültü kirliliği diyen bir partiye Saadet Partisi tabanı oy verir mi? Temel Karamollaoğlu'na katil diyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile nasıl ittifak yapacaklar merak ediyorum.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 60'I BULUR

-Sizce İyi Parti MHP'den oy alabilir mi?

Şunu net ifade edeyim. MHP için bu süreç bir arınma dönemi oldu. Arkalarında götürebilecekleri bir kitle yok. MHP seçmeni Cumhur İttifakı'na oy verecek. Yaptığımız kamuoyu araştırmaları tablonun bu şekilde olacağını gösteriyor. Bu konuda bir kaygımız yok.

-Bütün plan seçimleri ikinci tura götürmek. Seçim sonuçları ile ilgili bir öngörünüz var mı?

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak adayı sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kazanacağı kesindir. Kamuoyu araştırmalarının neredeyse tamamında bunu görebilirsiniz. 24 Haziran akşamı Sayın Erdoğan'ın açık ara ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini hepimiz göreceğiz İnşallah. Milletimizin Cumhur ittifakına ve Erdoğan'a desteği çok yüksek. Cumhur ittifakından 2+2 beş edecek. Oran olarak yüzde 60'ları bulacağımızı düşünüyorum.

İSA TATLICAN