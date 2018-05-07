Ortadoğu'da güçleniyor müzakereler sonlansın

İlk kez AB'nin organik bir kurumu açıkça birliğin Türkiye ile olan üyelik müzakerelerini sonlandırması yönünde skandal bir çağrıda bulundu. Merkezi Brüksel'de bulunan EURACTIV, geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Avrupa ve Türkiye: İlüzyonun Sonu" başlıklı başyazıda Türkiye'nin yükselen konumuna vurgu yaptı ve Türkiye-Rusya-İran'ın artık Ortadoğu'daki inisiyatifi ele aldığını itiraf etti. Ortadoğu'yu Türkiye'nin inisiyatifine kaybetmeyi hazmedemeyen yayın organı AB'nin, Türkiye ile bundan sonra ticari anlaşma yapmaması ve üyelik müzakerelerinin de sonlandırılması gerektiği yönünde karalama yaptı.

Çığırtkanlığa başladılar

Üçlü ittifakın giderek stratejik dayanışmadan, askeri ve ekonomik müttefikliğe doğru ilerlediği ve Ortadoğu'da Batı'yı dışladıkları ifadelerine yer verilen yazıda bu durumun Batı için çok zor ve kötü bir durum olduğunun altı çizildi. Yazıda AB'nin kuyruk acısı belirtildikten sonra öfke dolu sözlerle Türkiye karalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerinde de gücünü giderek arttırdığı ve bunun AB için ciddi bir tehlike arz ettiği sözlerine yer verildi