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Düğünde astsubay damadın evine hırsız girdi
Nazilli'de astsubay damadın evine giren hırsızların, düğün mevlidinde takılan 5 bin liralık ziynet eşyayı ve damadın beylik tabancasını çaldığı ileri sürüldü
Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kayahan Erdem (27), dünya evine girdi.
Düğünden sonra evlerine giden Erdem ailesi, düğünde oldukları sırada evlerinin çatısından içeriye birilerinin girdiğini, yatak odasında bulunan 5 bin liralık takı ve damadın beylik tabancasını aldığını öne sürerek polise ihbarda bulundu.
Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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