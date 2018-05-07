Yeni kombi Türkiye'de üretilip, Dünya'ya satılacak

2013 yılından beri Avrupa'nın önde gelen gruplarından Hollandalı BDR Thermea bünyesinde olan Baymak, yeni ve en gelişmiş yoğuşmalı kombisinin üretimini Türkiye'de yapacak. Öncelikle Türkiye pazarı için üretilecek kombi için Baymak ve BDR bir arada çalışıyor. Önce Türkiye'ye sonra grubun bulunduğu diğer ülkelere de satılması planlanan kombiye yönelik Baymak'ın Türkiye fabrikasında yeni bir hat yatırımı yapılacak.

BDR Thermea'nın Hollanda fabrikasında konuşan BDR Grup CEO'su Bertrand Schmitt ve Baymak CEO'su Ender Çolak, yeni kombi üretim hattı için 2 milyon euro yatırım yapılacağını açıkladı.

Yıl sonunda hayata geçecek yeni hat, kombi kapasitesini artıracak. Grup kombisinin Türkiye'de üretilmesinin önemine dikkat çeken Ender Çolak, "Bu aslında grup satın almasından sonra Baymak'a yapılan ikinci önemli katkı. Birinci katkı kombi teknolojisinin transferiydi. Şimdiki adım yeni teknolojinin Türkiye'de üretilmesi. Ar-Ge'si (araştırma ve geliştirme) üzerinde ise Türkiye ve Hollanda merkezi bir arada çalıştı. İlk çeyrek sonunda yeni ürünü pazara sunacağız ama yatırımı yıl sonunda tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Gelişim Türkiye'de

Yeni ürünün müşteri ihtiyaçlarını daha çok odaklanan, yeni tasarımıyla grubun tüm ülkelerinde kullanılabilir bir kombi olacağını anlatan Çolak, "Daha küçük boyutlu, kompakt bir kombi olacak. Burada üretilip, tek noktadan bütün pazarlara gönderilecek" dedi.

BDR Thermea'nın iklimlendirme sektöründe Avrupa'nın lider markalardan biri olduğunu hatırlatan BDR Grup CEO'su Schmitt, grubun 80'den fazla ülkede, yaklaşık 6 500 çalışanla faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

İklimlendirme sektöründe gelecek teknolojilerinin, kentleşmenin ve nüfusun önemine dikkat çeken Schmitt, bu nedenle artık gelişim ekseninin Çin, Hindistan, Türkiye gibi yükselen ülkelere kaydığını söyledi. Schmitt, "2020 yılında BDR Thermea olarak kombilerde ve kazanlarda dünya çapında ilk üçte yer almak istiyoruz. 2020'de konumumuzu güçlendirmek ve daha da yukarılara çıkabilmek için Batı Avrupa'dan, güçlü olduğumuz pazarlardan diğer pazarlara doğru da hareket etmek istiyoruz. Bu hedef için Çin, Rusya ve Türkiye bizim için çok önemli konumda yer alıyor" diye konuştu.

Ender Çolak ise, BDR Thermea'nın 5 yılda Baymak'a 16 milyon euro yenileme ve modernizasyon yatırımı yaptığını belirtirken, 2018-2020 yılları arasında da yine aynı oranda bir yatırım daha gerçekleştirileceğini dile getirdi. 2017'de ciroda 527 milyon liraya ulaştıklarını anlatan Çolak, "Pazar payımızı artırarak büyüyoruz. Toplam kombide adetsel bazda 1 puanlık pazar payı artışımız oldu, yoğuşmalı kombide daha fazla. 2018 için toplam ciroda yüzde 30, ihracat cirosunda yüzde 13 büyüme hedefliyoruz" dedi.

Ücretsiz eğitim verecek

Ender Çolak, yakın zamanda 'Baymak Akademi' adıyla üretim tesisi içinde mesleki eğitim alanı kurduklarını ifade etti. Burada tüm ürünleri bulundurduklarını anlatan Çolak, tesisatçılar, meslek lisesi ve teknik meslek yüksek okulu öğrencilerinin saha eğitimlerini alacaklarını söyledi.

Yoğuşmalı kombiye geçiliyor

İklimlendirme sektörünün uzun süredir beklediği ve enerji tasarrufu açısından Türkiye ekonomisine yıllık 1.5 milyar dolara varan tasarruf sağlaması öngörülen Enerji Verimliliği Direktifi (ErP), 21 Nisan'da yürürlüğe girdi. Buna göre, sadece evlerdeki bireysel kombiler değil, apartmanlarda merkezi ısıtmada kullanılan ürünler de artık yoğuşmalı olacak. Bu tarihten itibaren artık konvansiyonel kombilerin Türkiye için üretilemeyeceğini belirten Çolak, "Elimizde olanları ise 1 yıl içinde satmamız gerekiyor. Ardından Türkiye'de satışı bitecek. Başka ülkeler için üretebiliyoruz. Yoğuşmalı kombinin fiyatı normal kombiye göre yüzde 30 daha pahalı ama tüketiciye yıllık yüzde 25-35 aralığında bir tasarruf sağlıyor. Bu kazançları tüketiciye daha iyi anlatacağız" dedi.

Duygu Erdoğan