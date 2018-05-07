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'Yaşaması mucize olur' denmişti, şimdi 21 yaşında

Manisa'da 21 yıl önce serebral palsi teşhisi ile dünyaya gelen Deniz Ünsal için doktorlar, "Yaşaması mucize olur" dedi. O ise inatla hayata sarıldı. Attığı kulaçlarla madalyalar kazanan Ünsal, lise eğitimini başarıyla tamamlayıp mezun oldu
07 Mayıs 2018 08:25
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'Yaşaması mucize olur' denmişti, şimdi 21 yaşında

Manisa'nın Yunusemre İlçesi Polinas Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde oluşturulan özel sınıfta 15 arkadaşıyla eğitim gören Deniz Ünsal da mezun oldu. 15 özel öğrenciden biri olan 21 yaşındaki Ünsal bu dönemde mezun olan tek öğrenci olunca arkadaşları onu omuzlarına aldı. Ünsal'a diplomasını öğretmenleri Derviş Özgür ve Ümit Karakaş verdi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre Deniz Ünsal, diploma ve mezuniyet coşkusunu 21 yıllık hayatında kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan eğitimci annesi Nihal Ünsal'a sarılarak yaşadı.

ÖĞRETMENİ: TAKDİR EDİYORUM

Manisa'da 21 yıl önce serebral palsi teşhisi ile dünyaya gelen Ünsal için doktorlar, "Yaşaması mucize olur" demişti. O ise inatla hayata sarıldı. Attığı kulaçlarla Türkiye şampiyonu olup madalyalar kazandı. Ünsal'ın öğretmeni Derviş Özgür, "Deniz gerçekten çok özel bir öğrenci. Onunla yolculuğumuz ortaokul dönenimde başladı ve 8 yıldır birlikteyiz. Hayatla barışık olmasını ve okuma azmini takdir ediyorum" dedi.

Ünsal'ın annesi Nihal Ünsal da "Deniz'in hayatı, yaşadıklarıyla aslında flimlere konu olabilir. 8 yaşında geçirdiği bir dizi ameliyatlar sonrasında ilk adımı attı. Sonrasında havuz hayatıyla tanışarak katıldığı şampiyonlarda birçok madalya elde etti. Bugünlere geldiğine hep şükrediyoruz" diye konuştu.

Habertürk
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