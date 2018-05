Erdoğan'ın ahdi: Enflasyon, cari açık ve faizler düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en kritik seçimlerine 47 gün kala AK Parti'nin 24 Haziran manifestosunu açıkladı. Türkiye'nin yeni dönemde 'muasır medeniyetler seviyesine çıkacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı "Ahdim olsun ki faizler, cari açık ve enflasyon da düşecek" dedi.

Partisinin İstanbul 6'ıncı Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı. Erdoğan "Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü ve bağımsız olmaktan da yanayız" dedi. AK Parti'nin 16 yıllık serüvenini anlatan Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle oldu:

ŞİMDE DEĞİŞİM ZAMANI: 16 yılda zihniyet dönüşümünü tamamladık, şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanı geldi. Eski düzenden beslenenler değişime düşman olacaklar.

TÜRKİYE'YE RAĞMEN ADIM ATILAMAZ: Artık bölgemizde Türkiye'ye rağmen, Türkiye'nin menfaatlerine aykırı adımlar atmak mümkün değildir. Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldu bittiler yapmak mümkün değildir.

YENİ FIRSATLAR VAR: Artık 1990'ların tek kutuplu dünyasında değiliz. 2000'li yılların küreselleşme hayallerinin yerinde yeller esiyor. Batı'da fanatizm, kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı günden güne büyüyor ve Avrupa'nın üzerinde yükseldiği değerleri tehdit ediyor. Buna karşılık küresel alanda yeni güç merkezleri, yeni ittifak ve işbirliği zeminleri oluşuyor. Bu süreç, uluslararası aktörler için yeni fırsat ve imkanları da beraberinde getiriyor. Türkiye, siyasi, askeri ve ekonomik gücüyle küresel bir aktör haline geliyor.

AB TEK HEDEFİMİZDİ: Demokratik standartlarını yükselten Türkiye, karşılıklı çıkar ve saygı temelinde dünyaya açıldıkça, bölgesel bir güç haline geldi. Ülkemiz, AB ile katılım müzakerelerini başlattı. Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik.

DEMOKRASİDEN YANAYIZ: Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız. Bunları birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görüyoruz.

24 HAZİRAN MİLAT OLACAK: 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak.

OLİGARŞİ SON BULACAK: Yeni sistemde vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak. Refah ve kalkınma hız kazanacak.

MİLLETİMLE AHİTLEŞİYORUM: İşte buradan, şimdi buradan milletimle ahitleşiyorum: Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek.

DEV PROJELER YAPILACAK: Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda hizmete girecek.

KENDİ SİLAHIMIZI ÜRETECEĞİZ: Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Altay tankımız gibi, Atak helikopterimiz gibi, İHA'larımız, Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız gibi savunma sanayi değerlerimizi artıracağız. Hedefimiz karada, havada, denizde, her alanda yüzde yüz yerli savunma sistemlerine Türkiye olarak sahip olmaktır.

BU CAN BU BEDENDE OLDUKÇA...: Ülkemizin birliğine ve dirliğine kast eden terör örgütleriyle her alandaki mücadelemizi, içeride ve dışarıda en küçük bir zafiyete meydan vermeden sürdüreceğiz. Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir. Aynel Arab'dan Haseke'ye, oradan Sincar ve Kandil'e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız devam edecektir.

ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİYİZ

AK Parti özgürlükler partisidir, öyle olmaya devam edecek. Milletimizin refahını sağlamak ne kadar önemliyse, din ve vicdan hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak da bireysel özgürlükleri güvence altına almak da o kadar önemlidir. Irkçı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce ifade edilmesi, yayılması, propagandasının yapılması ve örgütlenmesi devletimizin güvencesi altındadır. Oylarınızı, milli iradenizi, siyasi kararlarınızı nasıl emanet bildiysek, bireysel özgürlükleriniz de emanetimizdir.

AK PARTİ'NİN 3-Y İLKESİ

AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde '3-Y' olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir. 24 Haziran'dan sonra da adaletin kurumsal yapısını güçlendirmek, özellikle sosyal adaletin tam anlamıyla ve her alanda tesisi önceliğimiz olacak.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içerisinde huzurundan olan, kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır. Milletimizin huzuruna, birliğine, dirliğine düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı görmeseler, aynı ideali paylaşmasalar bile, aynı derecede değerlidir.

FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ

Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklılıklarımızı ayrışma ve düşmanlık noktaları değil, hayatın renkleri olarak gören herkesle, bu yolda birlikte yürümeye hazırız.