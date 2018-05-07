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Dövizde kalanlar milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk çeyreğinde 7 bin 9 kişi artarak 145 bin 989'a ulaştı. Milyonerlerin mevduat dağılımında döviz hesapları yüzde 53,6 pay tutarken, milyonerlerin dışında kalan mevduatlarda döviz hesaplarının payı yüzde 31,3'de kaldı
07 Mayıs 2018 08:15
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Dövizde kalanlar milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibarıyla 2017'ye göre 7 bin 9 kişi artarak 145 bin 989'a yükseldi. Milyonerlerin sayısı 2011 yılında 48 bin 260 kişiyken, bu sayı 2017 sonunda 138 bin 980 kişiye yükseldi. Son üç ayda milyoner sayısı özellikle döviz fiyatlarındaki artışında etkisi ile 145 bin 989 kişiye ulaştı. Mart 2018 itibariyle Türkiye'de toplam mevduat 1 trilyon 777 milyar liraya ulaşırken, milyonlerlerin hesabında 954 milyar lira mevduat bulunuyor. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu.

Mevduat dağılımına bakıldığında milyonerlerin toplam mevduatının 954 milyar 294 milyon olduğu görülüyor. Fakat milyonerlerin mevduatının 511 milyar 906 milyon liralık kısmın döviz hesaplarından geldiği anlaşılıyor. Böylece milyonlerlerin toplam mevduatının yüzde 53,6'sı döviz hesaplarından oluşuyor.Hesabında milyon liranın altında mevduat bulunduranların ise toplam tasarrufları 822 milyar 990 milyon lira olurken, bu paranın sadece yüzde 31,3'ü karşılığı olan 257 milyar 407 milyon lirası döviz hesaplarından gelmektedir. Son yıllarda kur artışından dolayı hesabında döviz bulunan tasarruf sahiplerinin daha çok kazanç elde ettiği ve milyonerler sınıfına geçtikleri ortaya çıkıyor.

TASARRUFLAR DÖVİZDE ARTTI

Ülkemizde 2011 yılında 695 milyar lira toplam mevduat bulunurken, bu mevduatın yüzde 31,8'i olan 221 milyar lirası döviz hesaplarından oluşuyordu. Milyonerlerin hesabında da 330 milyar lira mevduat bulunurken, bu hesaplarında yüzde 38,5'i olan 127 milyar lira döviz hesaplarından geliyordu. Aradan geçen sürede toplam mevduat 1 trilyon 777 milyar liraya yükselirken, döviz hesapları da 769 milyar lira ile yüzde 43,3 pay aldı. Milyonerlerin hesabında da döviz hesaplarının payı yüzde 38,5'den yüzde 53,6'ya yükselerek 511,9 milyar liraya çıkmış oldu.
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