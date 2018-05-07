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Artık rüyalarımız da kontrol altında

MIT araştırmacıları unutulan rüyaları kaydetmek için yeni bir sistem geliştirdi. Dormino sayesinde derin uykuya dalmadan önce zihnimizi meşgul eden düşünceler kayıt altına alınacak. En yaratıcı fikirlerin oluşturuldu yarı uyku halinde söylenenler, uyandıktan sonra dinlenebilecek
07 Mayıs 2018 08:30
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Artık rüyalarımız da kontrol altında

Massachusettes Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, insanların uykuya dalmadan hemen önce akıllarından geçen fikirleri kaydetmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Dormio adı verilen cihaz, uyku halinden önce aklımıza gelen yaratıcı fikirleri kaydetmemizi ve daha sonra dinleyebilmemizi sağlamayı amaçlıyor. İnsanlar uykuya dalarken bilinci kapanmadan önce mantıklı düşünme yeteneği ve bilişsel filtreleri ortadan kalkıyor. Hipnopompi adı verilen uyku ve uyanıklık arası bu aşamada aklımıza fantastik fikirler geliyor ancak bu aşamanın hemen ardından derin bir uyku haline geçtiğimiz için, aklımıza gelen fikirleri çoğu zaman sonsuza dek unutuyoruz.

Tesla ve Poe gibi dahiler, bu yaratıcı aşamadan faydalanabilmek için yatağa uzanıp ellerine çelik bir top alıyorlardı. Böylece uykuya dalmak üzereyken top ellerinden düşüyor, sesle irkilip uyanınca da az önce düşündükleri fikirleri taze taze kağıda döküyorlardı. Kişinin eline geçirilen algılayıcılarla kalpı bir eldiven, nabzı, kas hareketlerini ve deri iletkenliğini ölçüyor. Bu veriler ışığında kişinin uykuya dalmak üzere olduğunu fark eden sistem, daha önceden belirlenmiş bir anahtar kelimeyle kişinin dikkatini vermesini sağlıyor.

Kişi dikkatini sisteme verdikten sonra bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla uyuyan kişiye sorular soruluyor ve o sırada aklından geçenleri anlatması isteniyor. Uygulamaya kaydedilen bu konuşma daha sonra dinlenebiliyor.
Karar
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