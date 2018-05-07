CHP kamuda gerçekten liyakat peşinde mi?

CHP'nin 2015 yılı Seçim Bildirgesi'nde yer alan "Bürokraside Liyakat" başlığı altında kamu personeline taahhüt edilen vaatleri arasında şu ifadelere yer verilmiş;

Atamalarla ilgili olarak;

1- Kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakatin esas alınacağı,

2- İstisnai memurluk uygulamasının kaldırılacağı,

3- Üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişin merkezi sınava tabi tutulacağı,

4- Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağı,

5- Eş durumundan atama taleplerinde, aile birliğinin korunmasının esas alınacağı,

6- Siyasi kadrolaşmanın yarattığı olumsuzlukların giderileceği, taahhüt edilmektedir.

Bu taahhütlerin ne kadar gerçek olduğunu isterseniz somut olaylarla açıklayalım. Öncelikle CHP'nin kazandığı belediyelerde bu taahhütlere ne kadar uyulduğunu bilmemiz gerekiyor. Malum, belediyeler iktidar adayları için küçük bir iktidar provasıdır. Üzülerek belirtelim ki CHP, yazdıklarının tamamını CHP'li belediyelerde adeta paspas edip ayaklar altında ezmiştir. Şimdi de bu işi nasıl yaptığını açıklayalım.

* CHP'li belediyeler sözlü sınavla eleman alıyor mu?

CHP'li belediyeler KPSS B grubu kadrolara sözlü sınavla eleman alıyorlar. İsterseniz örnekler için Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesine bakılabilir. Yani CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerine bizzat CHP'li belediyelerde uyulmuyor. İşte bu tür ikircikli uygulamalar inandırıcılığını kaybettiriyor. Bunun adına en hafif tabirle vatandaşı kandırma deniyor.

Eğer CHP, seçim vaatlerinde samimi olsaydı, öncelikle CHP'li belediyelere genel başkanları bir genel yazı göndererek B grubu kadrolar, işçi alımları ve sözleşmeli hiçbir şekilde sözlü sınav yapılmayacağını talimatlandırırdı. Ancak, şu ana kadar böyle bir yaklaşım göremedik. Belki akıllarına gelmemiştir diyerek biraz teselli olabiliriz.

* CHP'li belediyeler sözlü sınavda kamera kaydı kullanıyor mu?

Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağını taahhüt eden bir parti, öncelikle CHP'li belediyelerde genel bir uygulama ile sözlü sınavı tamamen kaldırır ya da sözlü sınavlarda kamera kaydı uygulamasını başlatırdı. Ne yazık ki şu ana kadar böyle örnek bir uygulamayı göremedik. Mevzuat mutlak surette sözlü sınav yapılmasını öngörmüyor. Kurumların istemesi halinde KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak personeli alımı yapması mümkündür. Mesela yıllardır CHP'nin kalesi olan Çankaya Belediyesi'ndeki objektif (!) personel alımları kamuoyu ile paylaşılabilir. Bu vesileyle biz de özür yazısı yazmak zorunda kalırız.

* CHP'li belediyeler işçi alımında sadece KPSS puanını mı esas alıyor?

İşçi alımlarında da benzer uygulamalara devam edildiğini görüyoruz. Yani İş-Kur tarafından gönderilen adaylar arasından sözlü sınav yapılmaktadır. CHP'li belediyelerin sözlü sınavlarda objektif davrandıklarını nasıl bileceğiz? Kamera kaydı var mı, sınav kurulunda sendikalardan temsilci var mı, sadece KPSS puanı esas alınıyor mu? İşte o zaman hükümeti eleştirmenin inandırıcılığı kalmıyor. Yani ben yaparsam sınav objektif oluyor, hükümet yapınca sübjektif oluyor, işte bu mantık hastalıklı bir mantıktır.

* CHP'li belediyeler sınavsız eleman alıyor mu?

Elbette sınavsız da eleman alıyorlar. Eğer belediyede istisnai kadro varsa bunu imkan dahilinde kullanmayan yoktur. CHP'li belediyeler de özel kalem müdürlükleri vasıtasıyla sınavsız memur alımı yapıyorlar. İsterlerse CHP'li belediyeler hiçbir şekilde sınavsız eleman almadı diye itiraz ederler ve bizde burada çekinmeden açıklarız.

Aynı şekilde sözleşmeli teknik personel alımında da sınav uygulaması yapmıyorlar. O zaman CHP, hangi adaletin ve liyakatin peşinde koşuyor?

* CHP'li belediyeler taşeron işçi alımında sınav mı yaptılar?

Aynı şekilde CHP'li belediyelerde taşeron işçi alımında da sübjektif uygulamalar devam etmiş ve sınavla taşeron işçi alımı yapılmamıştır. Zorunluluk yoksa niçin uygulasınlar ki. Nitekim CHP'li belediyeler istisnaları sonuna kadar kullanmışlardır.

Hatta daha da ileri giderek CHP'li belediyelerdeki taşeron işçiler biraz araştırılsa kim kimin akrabasıdır daha net görülecektir. Hangi belediye meclis üyesinin yakınları taşeron olarak alınmıştır? Bunlar küçük bir araştırmayla dahi bilinebilecek durumdadır. Yani herkesin bildiğini burada açıklamaya gerek olmadığını düşünüyoruz.

Dolayısıyla yıllardır CHP'nin kazandığı belediye başkanlıklarında personel alım sürecine ilişkin maalesef örnek bir uygulamaya rastlayamadık. Belki istisnai uygulamalar vardır ama en azından kamuoyuna yansımadı. Personel alımında uygulanan bunca sübjektif uygulama varken CHP'nin pişkin bir şekilde seçim beyannamelerinde objektiflikten ve adaletten bahseden açıklamalar yapması inandırıcı olmuyor.

Ayrıca, seçim beyannamesinde yer alan siyasi kadrolaşmanın yarattığı olumsuzlukların giderileceği vaadine CHP'li belediyelere bakarak inanabilir miyiz? Son derece net olan bu soruya CHP'li belediyelere bakarak siyasi kadrolaşma olmamıştır diyecek babayiğit var mıdır? Hatta CHP'li belediyelerdeki yetkili işçi veya memur sendikaları dahi durumu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacaktır.

Yine seçim beyannamesinde yer alan yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihlere son verileceği ile bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartı getirileceği vaatlerine CHP'li belediyelere bakarak inanabilir miyiz? Hangi CHP'li belediyede yöneticiler sadece yazılı sınavla belirlenmiştir? Maalesef bu sorulara da olumlu cevap veremiyoruz.

Sonuç olarak, CHP'nin geçmişinin yanında mevcut durumunun da çok parlak olduğu söylenemez. Geçmişteki uygulamaları hatırlamak için "Ben de o sınava girmiştim" başlıklı yazımız okunabilir. Tek kelimeyle özetleyecek olursak, CHP'nin geçmişte veya halen kamuda yaptıkları bundan sonrada yapacaklarının göstergesidir vesselam.

Ahmet Ünlü