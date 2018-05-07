1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 soruda emeklilere ikramiye

Bayram ikramiyesi 12.3 milyona nefes aldıracak. Emekliler ve maluller bin lirayı dini bayramların öncesinde tam olarak alacak. Dul ve yetime hissesi oranında ödeme olacak. İkramiyede kesinti-haciz yapılamayacak. Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
07 Mayıs 2018 08:20
Yazdır
10 soruda emeklilere ikramiye

Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye haberleri sizlerle! Hükümetin açıkladığı pakette yer alan 'emekli ikramiyesi' sonrası milyonlarca emekli gözünü bu habere çevirdi. Edinilen son bilgiye göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklimiz bu Ramazan Bayramı'ndan önce muhtemelen Haziran başında 1.000 liralık bayram ikramiyesini almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, ikramiye alacaklara ilişkin bilgi verdi. Ancak emeklilerle ilgili merak edilen sorular var. İşte 10 soruda emekli ikramiyesi...

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

12.3 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiye tutarı hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek. İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak.

EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabilecek. Ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi ödenecek.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira olacak.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

İş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranına göre ödeme yapılacak. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise 500 lira verilecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekliler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte aylık alıyor olmak gerekiyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK tarafından önceden duyurulacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL ÖDENECEK?

Maaş hesabına yatırılacak.

SADECE BU YIL MI VERİLECEK?

Hayır. Bu yıldan başlayarak her yıl dini bayramlar öncesi ikramiye verilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI ARTACAK MI?

İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak daha sonra düzenleme yapılarak ödeme tutarı artırılabilecek.

MÜJDELER BU HAFTA YASALAŞIYOR

Meclis, bu hafta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 'torba tasarı' için yoğun mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda, 8 Mayıs'ta, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi bin lira ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren tasarının görüşülmesine başlanacak. Tasarının bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor..
Yeni Şafak
Bu haber 5,974 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
05 Mayıs 2018 07:55		 Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
03 Mayıs 2018 07:55
Emekli maaşına çifte koruma geliyor
02 Mayıs 2018 07:35		 SGK, hasta öldü diye nefes destek cihazını geri istedi
27 Nisan 2018 11:45
Akademisyenlerin emeklilikte önemli kayıpları
26 Nisan 2018 09:53		 Türk ve Alman vatandaşları sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirilecek
24 Nisan 2018 12:26
Fazla ödenen SGK primleri geri alınabiliyor
17 Nisan 2018 10:39		 İntibakta çifte formül
17 Nisan 2018 07:05
Engelli hakkıyla erken emeklilik
16 Nisan 2018 08:40		 'Esnafın emekli aylıklarına düzenleme getirilmeli'
12 Nisan 2018 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
CHP kamuda gerçekten liyakat peşinde mi?
Köstebek polisin verdiği tüyo kendini yaktı
Maliye: Paket doğrudan 30 milyon vatandaşı sevindirdi
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puk kodu 3
günaydın sözlük 1
önem vermek 2
fernandao 2
24 haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz 4
her şey yalan 2
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
mazisi olmayan adam 3
küçücük bebeğin sürekli fotoğrafını paylaşan ebeveyn 4
okan buruk 3
SON İLANLAR
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alım İlanı
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam