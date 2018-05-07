1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temayüller bitti, sıra mülakatta

Yüz yüze yapılacak mülakatlarda aday adayları tepeden tırnağa incelenecek. Namzetlerin projelerini anlatması için yaklaşık 5 dakikalık süre verilecek
07 Mayıs 2018 08:30
Yazdır
Temayüller bitti, sıra mülakatta

Rekor sayıda aday adayının başvurduğu AK Parti'de aday belirleme süreci devam ediyor. AK Parti'de, 24 Haziran'da yapılacak olan 27'nci dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan 7 bin 329 kişi için temayül yoklamaları tamamlanırken; bu hafta ikinci aşamaya geçiliyor. Aday adaylığı başvurusunu tamamlayan adaylar arasından aday listesine gireceklerin belirlenmesi için mülakatlar bugün veya yarın başlayacak. Mülakatlar için 3 ayrı komisyon kuruldu. 14 genel başkan yardımcısı başkanlığında kurulan heyet 4 gün boyunca en verimli çalışmalara imza atacak isimleri belirlemek için yoğun olarak çalışacak.

SIZMALAR ÖNLENECEK

Yüz yüze yapılacak mülakatlarda aday adayları tepeden tırnağa incelenecek. Mülakat sürecinde FETÖ ile ilişkili kişi ve kişilerin sızma girişimlerine karşı aday adayları sıkı bir güvenlik soruşturmasından da geçirilecek. Giyiminden konuşmasına kadar adaylar ince elenip sık dokunacak. Aday adaylarının parti vitrinine yakışıp yakışmadığı, parti politikalarını ne kadar benimsediği ve partiye ne gibi katkılar sunabilecekleri değerlendirilecek diğer başlıklar arasında yer alacak. Aday listeleri belirlenirken gençlere ve kadınlara daha fazla yer verilmesine de özellikle dikkat edilecek. Mülakatlarda adayların projelerini de paylaşacağı yaklaşık 5 dakikalık süre verilecek.

LİSTEDE BAKAN DETAYI

Ön elemenin ardından ilgili komisyonlar raporlarını 11 Mayıs'ta bir üst komisyona teslim edecek. 2 gün sürecek ara komisyon çalışmasının ardından belirlenen isimler 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunulacak. Üst komisyonun değerlendirmesi sonucunda 600 kişilik AK Parti aday listesi netleşecek. Değerlendirmeler sırasında seçimden sonra bakan olarak düşünülen isimlere listede yer verilemeyecek. Diğer taraftan Cumhur İttifakı sebebiyle BBP'ye ayrılacak kontenjanların da belirlenmesi bekleniyor.

DAMLA PEKER
Türkiye
Bu haber 13,471 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BBP lideri Destici: 'Cumhur ittifakı'nda ismimizin olmaması bizim kararımız
07 Mayıs 2018 12:00		 İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha
07 Mayıs 2018 11:44
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
07 Mayıs 2018 11:11		 Bakan Arslan: Yerli yemek kartı hayatı kolaylaştıracak
07 Mayıs 2018 11:11
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya tepki
07 Mayıs 2018 11:04		 FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı
07 Mayıs 2018 10:27
Bakan Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim tepkisi: Barbarlık ve sapkınlıktır
07 Mayıs 2018 09:05		 MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
07 Mayıs 2018 09:05
CHP, seçim çalışmaları için 3 koldan sahaya inecek
07 Mayıs 2018 08:10		 CHP kamuda gerçekten liyakat peşinde mi?
07 Mayıs 2018 08:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
CHP kamuda gerçekten liyakat peşinde mi?
Köstebek polisin verdiği tüyo kendini yaktı
Maliye: Paket doğrudan 30 milyon vatandaşı sevindirdi
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puk kodu 3
günaydın sözlük 1
önem vermek 2
fernandao 2
24 haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz 4
her şey yalan 2
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
mazisi olmayan adam 3
küçücük bebeğin sürekli fotoğrafını paylaşan ebeveyn 4
okan buruk 3
SON İLANLAR
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alım İlanı
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam