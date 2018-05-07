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Terzi de ankesörden çıktı

Kripto askerleri deşifre eden "ankesör soruşturması"ndan Şehit Ömer Halisdemir'in öldürdüğü darbeci general Semih Terzi de çıktı. Terzi, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere Diyarbakır'dan hareket ettiği saatlerde Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 5 kez arandı. Mahrem imamların ankesörlü telefonla irtibat kurduğu bir diğer kritik isim Erdoğan'a suikast planlayan timin başındaki general Gökhan Şahin Sönmezateş
07 Mayıs 2018 09:10
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Terzi de ankesörden çıktı

FETÖ'nün kripto yapılanmasını deşifre eden 'ankesörlü telefon'dan darbeci Semih Terzi ve Gökhan Şahin Sönmezateş de çıktı. Periyodik ve ardışık olarak ankesörlü telefonlardan aranan Terzi'nin, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere Diyarbakır'dan hareket ettiği saatlerde de Ankara'da beş kere arandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki kriptolara yönelik operasyonlar hız kazanırken, önemli ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Mahrem imamların ve örgüt üyesi askerlerin kullandığı ankesörlü telefonların 1 Ocak 2011 ile 1 Ocak 2017 yılları arasındaki HTS dökümleri çıkarıldı. Binlerce sayfalık HTS dökümleri üzerinden yapılan titiz incelemeyle 'ardışık arama sistemi'ne takılan ve en az 8 defa ankesörlüden aranan askerler FETÖ şüphelisi olarak belirlendi. Bu şekilde 5 bin kripto asker tespit edildi.

SEMİH TERZİ LİSTENİN BAŞINDA

Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ayağına ilişkin soruşturmada da Ankara'daki 447 ankesörlü telefon mercek altına alındı. Bu şekilde söz konusu kriptoların 3 bine yakınının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı anlaşıldı. Yapılan incelemede, ankesörlü hatlardan albay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbesindeki askerlerin yanı sıra generallerin de arandığı ortaya çıkarıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik oluşturulan listenin başında ise 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan cuntacı general Semih Terzi'nin olduğu öğrenildi.

ANKARA'DAN DİYARBAKIR'A 5 ARAMA

Darbe girişimindeki görevi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek olan ve bu kapsamda oluşturduğu tim ile birlikte uçakla Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen Terzi'nin periyodik olarak ankesörlü telefondan arandığı ve ardışık aramaya takıldığı belirlendi. Özel Kuvvetlere geldiğinde şehit Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Terzi'nin, 15 Temmuz günü de ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi. Terzi'nin, Diyarbakır'dan hareket ettiği saatlerde Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 5 kez arandığı öğrenildi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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