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Karayollarında durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu TEM-Gebze Kavşağına ait kavşak kolu yapım çalışmaları kapsamında şerit daraltması yapılacağından 9 Mayıs'a kadar sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 25-29. kilometrelerinde üstyapı asfalt kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti 11 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer Kızılcahamam-Gerede istikametten iki yönlü veriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Suruç Kavşağı kesimi 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 46. kilometresinde Akyazı Tüneli'nin Akçaabat Trabzon yönündeki güney tüpünde 14 Mayıs'a kadar yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatıldığından, ulaşım Akyazı Spor Tesisi bağlantı yolundan gerçekleştiriliyor.
Solhan-Muş Devlet yolunun 10-14. kilometrelerinde BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ yoldan iki yönlü veriliyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sağ taşımadan kontrollü sağlanıyor
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