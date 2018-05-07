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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
07 Mayıs 2018 09:27
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,2470 4,2490
Avro 5,0740 5,0760
Sterlin 5,7760 5,7780
ANKARA
ABD Doları 4,2320 4,2620
Avro 5,0530 5,0930
Sterlin 5,7030 5,8050

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,2560 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta, küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve yurt içinde enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 4,2903 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, haftayı 4,2308'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4,2560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 5,0820, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kazancıyla 5,7640'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da tüketici güveni ve perakende verileri ile ABD-Çin ticaret görüşmelerinden çıkabilecek haberlerin takip edileceğini belirtiyor.

Hafta genelinde ise yarın Almanya'da sanayi üretimi ve perşembe günü de ABD'de enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının, yatırımcıların odağında olacağına değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,24'ün aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışların etkisini artırabileceğini, 4,29'un ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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