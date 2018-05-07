Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında

Bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadi ile binlerce insandan para toplayan Detay Maxinet'e operasyon yapıldı. Şirketin sahibi Alper Tetiker ile birlikte 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı. Şirketin çaycısının dahi gözaltında olduğu belirtildi.

Detay Maxinet ile ilgili olarak ilk haber memurlar.net'te çıkmıştı. 27 Mart 2018 tarihli haber için TIKLAYINIZ.

Kamuoyunun ilgili yapılan haber sonrası artmıştı. 2 Nisan tarihinde Mahkeme Detay Maxinet'in hesaplarına el koymuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili bir rapor hazırlamıştı. Raporda Detay maxinet'in piramit yapı olduğu ve savcılığa suç duyurusnda bulunulduğu belirtilmişti.