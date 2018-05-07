Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 179,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 180,6 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 178,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,60 artışla 179,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 295 lira, Cumhuriyet altını da 1.202 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.313,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalı bir izlemeye devam edebileceğini kaydetti.

ABD'de bu hafta perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinin önemine dikkati çeken Memiş, enflasyondaki yükseliş eğiliminin emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyeceğini ifade etti.

Memiş, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatının 1.310-1.322 dolar aralığında, altının gram fiyatının ise 178,50-181,50 lira aralığında dalgalanmasını bekliyoruz" dedi.