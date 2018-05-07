Çırak sayısı 1 yılda yüzde 89 arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çırak sayısı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 89 artarak 140 bine yaklaştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınmasının sevindirici sonuçlarını görüyoruz" dedi.

Çırak sayısının geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeye kadar sürekli düşüş gösterdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız yıldan yıla azalan çırak sayısındaki düşüş sebebiyle son dönemlerde çırak bulmakta çok zorlanıyordu. Mesleki eğitim konusuyla ilgili en fazla emek veren kurum olarak mesleki eğitimin ve çırakların önemini her fırsatta vurguladık. Çabalarımız, sektörlerin ihtiyaçları ve devletin bu konuya ilişkin çalışmaları neticesinde meyvelerini görmeye başladık. Geçtiğimiz yıl Mart ayında orta öğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi ile çıraklık zorunlu eğitim kapsamına alındı. Böylelikle çırak sayısındaki düşüş gerilemeyi bırakarak artmaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre çırak sayısı 75 bin 500'den 139 bine çıkarak yüzde 89 arttı. Çırak sayısı 2011 yılında 97 bin 341, 2012 yılında 91 bin 622, 2013 yılında 89 bin 311, 2014 yılında 76 bin 244 ve 2015 yılında ise 75 bin 129 olarak kayda geçmişti" dedi.

"Mesleki eğitim bir ülke için olmazsa olmazdır"

İşsizliğin çözümü ve ekonomik dengenin sağlanması için mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Başkan Palandöken, "İş piyasasının aradığı ara kalifiye insan gücü sıkıntısının ve işsizliğin çözümü için mesleki eğitim şarttır. Bu sıkıntının çözümü mesleki eğitim ve istihdam arasındaki köprünün kurulması ile gerçekleşir. Çıraklara çoğunlukla esnaf sanatkar ve KOBİ'ler ihtiyaç duyuyor. İş piyasasında bazı meslekler teoriden çok pratik beceri sahibi olmayı istiyor. Bu da beceri yönü ağır basan mesleklerin çıraklık eğitimine yönlendirilmesi açısından önem taşıyor. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlıyor. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri mesleki eğitime yönlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Sigorta primlerinde esnafa kolaylık sağlanmalı"

Esnafın sigorta primlerini ödemekte zorlandığını belirten Palandöken sözlerine şöyle devam etti:

"Esnaf düşük sermayesi ile ayakta kalmaya çalışırken sigorta primlerini ödemekte zorlanıyor. Bu sebeple kalfaların sigorta primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın yanında diğer çalışanların da sigorta primlerinde indirim sağlanmalı. Esnafın ve yanındaki çırak, kalfanın korunması istihdama büyük katkı sağlar."