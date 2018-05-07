Seçimi gidiyoruz ama Gençlik Bakanlığı hala sözlüde ısrar ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu, 5 Mayıs 2018 tarihinde önemli bir ilan yayımladı. Tıklayınız.

İlana göre 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacak.

Sınava 4 yıllık lisans eğitimi mezunu tüm adaylar başvurabilecek.

Buraya kadar herşey normal... İşsiz adayları sevindiren bir gelişme...

Ancak ilan metnine baktığımızda, Bakanlığın sözlü sınav yapma ısrarından vazgeçmediği görülüyor.

Oysaki, 24 Haziran seçimlerine gidilen bir süreçte, bakan veya bürokratların daha dikkatli olması gerekmez mi?

Bugün Ak Partiye ilişkin en önemli eleştiri, personel alımlarında hak ve adaletin gözetilmediği hususudur. Bu tespiti yapabilmek için sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara gelen yorumlara bakılması yeterlidir.

Zaten sadece bu nedenden dolayı PTT Genel Müdürlüğü geçen hafta ilana çıktığı 5 bin kişilik büyük alımda sözlü sınav yapmama kararı aldı. Tıklayınız.

Yurt Yönetim memuru dediğimiz unvan sıradan bir memur unvanıdır. Bu unvan için sözlü sınav yapmanın hiçbir gerekliliği bulunmamaktadır. Dolaysıyla, güvenlik soruşturması olumlu çıkan her adayın bu kadroya sözlü sınavsız olarak atanmasında hiçbir engel olmamalıdır.

Buradan, en üst amir olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, Ak Parti tabanı dahil olmak üzere, KPSS'ye giren 4 milyon adayda büyük bir rahatsızlık yaratan sözlü sınav uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz.

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek2. maddesi, sözlü sınav olmaksızın KPSS puanıyla doğrudan yerleştirmeye de imkan vermektedir.

Yeter ki istenilsin.