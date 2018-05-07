İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı

ÇALIŞMA BAKANI AÇIKLADI... 657'DE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil