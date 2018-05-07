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AYM, Sur için acele kamulaştırma kararının iptali başvurusuna ret kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır'ın Sur ilçesi için 2016 yılında Bakanlar Kurulunca alınan acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruya ret kararı verdi.
07 Mayıs 2018 10:54
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AYM, Sur için acele kamulaştırma kararının iptali başvurusuna ret kararı verdi

Bakanlar Kurulu, 2012 yılında riskli alan ilan edilip 21 Mart 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçelerine bağlı 15 mahalledeki 6 bin 300 parsel için acele kamulaştırma kararı vermişti.

Bunun üzerine Sur'da evi bulunan bir vatandaş, yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Danıştay'a dava açtı. Davaya bakan Danıştay 6. Dairesi, kamulaştırma kararında hukuku aykırılık bulunmadığını belirterek davayı reddetti. Davanın reddedilmesi üzerine vatandaş, avukatı aracılığıyla geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm Birinci Komisyonu, başvuruyu inceleyerek karara bağladı. Anayasa Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi: "Somut olayda, başvurucu mülkiyet haklarına hukuka aykırı bir şekilde müdahale edildiğini ileri sürmüş ise de sunulan bilgi, belge ve deliller, derece mahkemelerince yapılan tespitler ile yargılamanın bütünü ve adil dengenin korunmasını sağlamak maksadıyla başvurucuya, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleye karşı yetkili makamlar önünde etkin bir biçimde itiraz edebilme olanağı tanınmış olması hususları dikkate alındığında, müdahalenin yasal mevzuata uygun ve meşru bir amaca yönelik olduğu, ayrıca müdahalenin mülkiyet hakkının korunması ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozmadığı değerlendirilmek suretiyle mülkiyet hakkına yönelik bir ihlalin olmadığının açık olduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle başvurunun, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir. Hüküm açıklanan gerekçelerle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez."

Anadolu Ajansı
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