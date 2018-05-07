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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü
07 Mayıs 2018 11:05
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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.
Memurlar.Net
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