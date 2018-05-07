OYAK'tan üyelerine 6 milyar TL nema

OYAK 58'inci Olağan Genel Kurulu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, iş dünyasının temsilcileri ve genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK üyelerinin geleceğini teminat altına almak ve bunu yaparken de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacında olduklarını söyledi.

"Sadece bugünü değil, gelecekteki üyelerimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek hareket ediyoruz" diyen Taş, OYAK üyelerinin birikimlerini artırmaya yönelik her türlü gayreti ve özeni gösterdiklerini belirtti. Taş, "330 bin üyemizin kalkınması, ülkemizin refahı için adım adım ve sabırla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların karşılığını alıyoruz" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üyelerimizin teveccühü her zaman dayanak noktamız olacak"

"Türkiye'de zorunlu tasarrufa dayalı mesleki emeklilik modelinin eşsiz ve başarılı bir örneğini oluşturan OYAK, 57 yıldır oluşturduğu katma değer ve istihdam ile Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. 57 yıl önce 65 bin daimi üyeyle çıktığımız yola, OYAK'ın güçlenen kurumsal yönetim yapısı ve sahip olduğu konsolide mali gücüyle birlikte 330 bin üye ile devam ediyoruz. Yarım asrı aşan bu sürede ülkemizin dört bir yanında bulunan fabrikalara yenilerini ekledik ama bize asıl güç veren şey bu fabrikalar değil. Biz gücümüzü, omuz omuza yaptığımız dayanışmadan, vatanımıza olan sevgimizden, bu topraklara duyduğumuz inançtan ve güvenden alıyoruz. Bu güçle milli istihdam seferberliğine katkı yapmanın, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 2,8'ini, toplam ödenen verginin yüzde 1,34'ünü karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Nefes alıp verdiğimiz müddetçe üyelerimizin ve milli sermayenin emanetlerini kollayacağız. Bize güvenen tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum; üyelerimizin teveccühü her zaman dayanak noktamız olacak. Yorulmak nedir bilmeyen yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve kıymetli iş ortaklarımızı selamlıyor, emeklerinden dolayı her birine teşekkür ediyorum".

"Küresel bir oyuncu olma vizyonuyla hareket ediyoruz"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Genel Kurul konuşmasında göreve geldikleri günden bu yana hem OYAK'ın hem de grup şirketlerinin etkinliğini, verimliliğini ve karlılığını artıracak uygulamaları devreye aldıklarını söyledi.

"Geçmişin paradigmaları ile geleceği şekillendirmemiz mümkün değil" diyen Erdem, küresel bir oyuncu olma vizyonuyla hareket ettiklerinin de altını çizdi. Erdem sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Değişime ayak uydurmak için hızlı, atik ve esnek olma gerekliliğinin farkındayız. Bunu yaparken süreçleri doğru kurgulamaya azami önem gösteriyoruz. Bu amaçla, grup genelinde gerekli alt yapıyı oluşturarak organizasyon yapımızı günün şartlarına göre, operasyonel karlılığı ve tasarrufu ön planda tutarak yeniden tasarladık. En önemli üretim faktörü olarak gördüğümüz insana yani bir başka deyişle entelektüel sermayeye önemli yatırımlar yapıyoruz. Başarımızda önemli bir yer tutan, liyakate ve ekip çalışmasına dayalı insan kaynakları politikamızın sonuçlarını görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için, üyelerimiz için en iyisini yapmaya, onur duyduğumuz bu görevi layıkıyla yerine getirmeye, OYAK'ı çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için gece gündüz azimle çalışmaya, kendimize, üyelerimize ve ülkemize inanmaya devam edeceğiz."

OYAK'ın 2017 yılı finansal sonuçlarını da aktaran Erdem, şunları söyledi:

"Dağıtıma esas kaynak 6 milyar TL oldu"

"Üye birikimlerinden oluşan varlıklarımızı doğru yöneterek finansal anlamda uygun pozisyonları aldık. 6 milyar TL toplam dağıtıma esas kaynak elde ederek bu yıl için yüzde 24,7 nema oranına ulaşmayı başardık. Elde ettiğimiz bu sonuçla; toplam konsolide varlığımızı 73.9 milyar TL'ye, kurum konsolide net varlığını yani üye rezervlerini ise 29.8 milyar TL'ye çıkardık. Operasyonel karlılığı ve verimliliği artırıcı faaliyetler, maliyet odaklı çalışmalar ve almış olduğumuz tasarruf tedbirleri neticesinde, bağımsız denetimden geçmiş konsolide bazlı faaliyet karımızı artırarak 4.7 milyar TL'den 8.8 milyar TL seviyesine yükselttik".

"Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2.8'ini OYAK yaptı"

Türkiye dışında 19 ülkede faaliyet gösteren grup şirketlerinin gerçekleştirdikleri üretim ve ihracat rakamlarıyla da dünya çapında oyuncular haline geldiğini kaydeden Erdem, "Grup şirketlerimiz 2017 yılında ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 2.8'ine karşılık gelen 4.4 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ödenen toplam vergilerin yüzde 1.34'ünü OYAK ödedi"

"2018 yılında da, doğru zamanda hızlı kararlar alarak üyelerimize sürdürülebilir yüksek nemalar vermek için çalışmalarımıza büyük bir ciddiyetle devam ettiklerinin altını çizen Süleyman Savaş Erdem, "Üyelerimizin birikimlerini doğru bir yaklaşımla değerlendirirken, Türkiye'de birçok bölgede ve önemli sektörlerde öncü kuruluşlarımızla Türkiye ekonomisine her geçen yıl artan oranda katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Ülkemizin cari açıkla olan mücadelesine ve istihdam seferberliğine destek vermek için çabalıyor, dışa bağımlılığı azaltacak üretim alanlarına OYAK imzası atmak için gayret gösteriyoruz. Ayrıca 2017 yılında, Türkiye'de ödenen toplam vergilerin yüzde 'üne tekabül eden, 7,2 milyar TL toplam vergi ödemiş olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde sözlerini sonlandırdı.