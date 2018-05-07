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Bir hafta içerisinde FETÖ'den 587 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, 30 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında FETÖ'den 587 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
07 Mayıs 2018 11:17
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Bir hafta içerisinde FETÖ'den 587 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 495 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 150, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 94, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 587, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 26 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 857'si terör suçları, 245'i düzensiz göç ve 3 bin 198'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 300 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında bir terörist ölü, 16 terörist sağ ele geçirildi, 5 terörist teslim oldu. Etkisiz hale getirilen 22 terörist arasında terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Adil" kod adlı Muhdi Başçı'nın da yer aldığı bildirildi.

Diyarbakır, Erzurum, Hakkari ve Van'da yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 13 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 115 kilogram patlayıcı madde, 24 el bombası, biri füze olmak üzere 4'ü ağır ve uzun namlulu 8 silah ile 3 bin 58 adet mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 356 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar, 357 bin 388 paket kaçak sigara ve 61 ton 746 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlarda 382 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda yaklaşık 50 kilogram uyuşturucu madde, 28 bin 886 uyuşturucu hap ile 23 tabanca ve tüfek yakalandı.

- Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 530 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçak göçle mücadele kapsamında bin 5'i denizlerde olmak üzere 2 bin 941 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 245 kişi gözaltına alındı.

- Asayiş denetimleri

Ülke genelinde 30 Nisan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin provoke edilmesini önlemeye dönük eş zamanlı olarak 58 bin 337 personel, 10 bin 380 kara, 6 deniz ve 2 hava aracı ile toplam 10 bin 388 ekip, 221 dedektör köpeğin görev aldığı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-3" gerçekleştirildi.

Uygulama sonucunda, 486 bin 328 kişi kontrol edilerek bin 102 aranan kişi yakalandı, 116 bin 889 aracın sorgu ve incelemesi gerçekleştirildi. Aranan 52 ve trafikten men edilmesi gereken 544 araç tespit edildi.

Anadolu Ajansı
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