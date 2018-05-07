|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
5 Üniversite için Rektör ataması yapılacak
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), boş bulunan 5 üniversite rektörlüğü için ilan yayımladı
1. 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi", "Gebze Teknik Üniversitesi", "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi", "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" ve "Sakarya Üniversitesi"ne rektör ataması yapılacaktır.
a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,
c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak,
şartları aranacaktır.
4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.
5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.
6. Adaylar sadece 1 (bir) üniversitenin rektörlüğü için başvurabilirler.
Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği
gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da
yapılabilir.
Bu haber 5,060 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI