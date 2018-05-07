5 Üniversite için Rektör ataması yapılacak

1. 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi", "Gebze Teknik Üniversitesi", "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi", "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" ve "Sakarya Üniversitesi"ne rektör ataması yapılacaktır.



2. Başvurular 07.05.2018 tarihinden 18.05.2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılacaktır.



3. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda;

a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,

c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak,

şartları aranacaktır.

4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.

5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

6. Adaylar sadece 1 (bir) üniversitenin rektörlüğü için başvurabilirler.

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

