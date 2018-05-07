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Konut fiyatları bu illerde uçtu!
Mart 2018 Emlak Endeksi açıklandı. Türkiye genelinde de satılık konut fiyatları artıyor. Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 15 artış gösterdi.
Metrekare ortalama fiyatlar 2 bin 83 TL olarak hesaplandı. Amortisman süresi ise 21 yıl oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan ilk 5 il sıralamasında İstanbul, İzmir Ankara gibi illerin yer almaması dikkat çekti. İşte Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il;
Önce 5 büyük ilden başlayalım...
Antalya
Mart 2017 metrekare fiyatı 2.087 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.195 TL
Yıllık değişim: Yüzde 5
Bursa
Mart 2017 metrekare fiyatı 1.827 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.265 TL
Yıllık değişim: Yüzde 24
İzmir
Mart 2017 metrekare fiyatı 2.592 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 3.397 TL
Yıllık değişim: Yüzde 31
Ankara
Mart 2017 metrekare fiyatı 1.711 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.071 TL
Yıllık değişim: Yüzde 21
İstanbul
Mart 2017 metrekare fiyatı 4.545 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 4.480 TL
Yıllık değişim: Yüzde -1
İşte fiyatların en çok arttığı iller:
5-Zonguldak
Mart 2017 metrekare fiyatı 1.434 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 1.945 TL
Yıllık değişim: Yüzde 36
4-Edirne
Mart 2017 metrekare fiyatı 1.647 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.250 TL
Yıllık değişim: Yüzde 37
3-Sakarya
Mart 2017 metrekare fiyatı 1.659 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.287 TL
Yıllık değişim: Yüzde 38
2-Çorum
Mart 2017 metrekare fiyatı 1.152 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 1.624 TL
Yıllık değişim: Yüzde 41
1-Elazığ
Mart 2017 metrekare fiyatı 1.038 TL
Mart 2018 metrekare fiyatı: 1.484 TL
Yıllık değişim: Yüzde 43
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