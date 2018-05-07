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Konut fiyatları bu illerde uçtu!

Mart 2018 Emlak Endeksi açıklandı. Türkiye genelinde de satılık konut fiyatları artıyor. Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 15 artış gösterdi.
07 Mayıs 2018 09:43
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Konut fiyatları bu illerde uçtu!

Metrekare ortalama fiyatlar 2 bin 83 TL olarak hesaplandı. Amortisman süresi ise 21 yıl oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan ilk 5 il sıralamasında İstanbul, İzmir Ankara gibi illerin yer almaması dikkat çekti. İşte Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il;

Önce 5 büyük ilden başlayalım...

Antalya

Mart 2017 metrekare fiyatı 2.087 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.195 TL

Yıllık değişim: Yüzde 5

Bursa

Mart 2017 metrekare fiyatı 1.827 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.265 TL

Yıllık değişim: Yüzde 24

İzmir

Mart 2017 metrekare fiyatı 2.592 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 3.397 TL

Yıllık değişim: Yüzde 31

Ankara

Mart 2017 metrekare fiyatı 1.711 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.071 TL

Yıllık değişim: Yüzde 21

İstanbul

Mart 2017 metrekare fiyatı 4.545 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 4.480 TL

Yıllık değişim: Yüzde -1

İşte fiyatların en çok arttığı iller:

5-Zonguldak

Mart 2017 metrekare fiyatı 1.434 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 1.945 TL

Yıllık değişim: Yüzde 36

4-Edirne

Mart 2017 metrekare fiyatı 1.647 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.250 TL

Yıllık değişim: Yüzde 37

3-Sakarya

Mart 2017 metrekare fiyatı 1.659 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 2.287 TL

Yıllık değişim: Yüzde 38

2-Çorum

Mart 2017 metrekare fiyatı 1.152 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 1.624 TL

Yıllık değişim: Yüzde 41

1-Elazığ

Mart 2017 metrekare fiyatı 1.038 TL

Mart 2018 metrekare fiyatı: 1.484 TL

Yıllık değişim: Yüzde 43

Memurlar.Net
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