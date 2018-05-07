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KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
KPSS ve ÖABT başvuruları 10 ila 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak
KPSS ve ÖABT başvuruları 10 ila 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı, 22 Temmuz'da, Alan Bilgisi Sınavı 28 ve 29 Temmuz'da, Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 5 Ağustos'ta yapılacak.
Bu sınavlara başvurular ise 10 ila 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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