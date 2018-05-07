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BBP lideri Destici: 'Cumhur ittifakı'nda ismimizin olmaması bizim kararımız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimlerinde AK parti listelerinden kendisinin de aday olacağını söyledi. Destici, 'cumhur ittifakı'nda isimleriyle yer almamalarını da kendi kararları olarak açıkladı
07 Mayıs 2018 12:00
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BBP lideri Destici: 'Cumhur ittifakı'nda ismimizin olmaması bizim kararımız

'Cumhur ittifakı'nda yer alacak olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, NTV'de sorularını yanıtladı. Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk defa iki seçim bir arada olacak. İlkler yaşanacak. BBP olarak 16 Nisan'da 'evet' dedik ve sistemin değişmesine katkıda bulunduk. Sözde parlamenter sistem; 12 Eylül darbecilerinin ürünü olan bir sistem vardı. Bunun değişmesi gerekiyordu, Türkiye'nin önünü tıkıyordu. Hem yönetimde istikrar hem de temsilde adalet sağlanacak. Şimdi bunları sağlama imkanı oldu. Buna 'hayır' diyenler bugün ittifak yaptılar ve mecliste temsil imkanı olmayan tüm partiler buna kavuştular.

Biz sadece ittifak anayasa değişikliğine değil uyum paketine de destek verdik. Seçimler yapılırken de seçim güvenliğiyle ilgili maddelerin de faydalarını göreceğiz. Gerekli değişikliklerdi.

(Anayasa Mahkemesi esastan inceleyecek) Olumsuz bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Biz de inceledik ve seçimleri tamamen güvenli hale getirmek için yapıldığını gördük. Türkiye'de seçimler zaten güvenliydi. Şimdiden seçime gölge düşürme çabaları var bundan uzak durulması lazım.

SEÇİM TARTIŞMALARI BİTMELİ

Seçimlerin erkene alınması da olumlu. Alınması gereken kararlar var ve seçimin bitmesi, Türkiye'nin önüne bakması lazım. Seçim tartışmaları bitmeli.

Biz BBP olarak ittifakta nasıl yer alacağımızı kurullarımızda görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı amblemimizle de yer alabileceğimizi söylediler. İyi niyetli ve yapıcıydı. Sayın Bahçeli hem referandum hem de ittifak çağrısı yaptı ve kendisine de teşekkür ediyorum. Siyasi partilerin önünü açtı ve meclisin güçlenmesine neden oldu ittifak yasası.

Tartıştık ve değerlendirdik; Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden seçime girme noktasında karar aldık. Görüşmeler gerçekleşti ve BBP artık 'cumhur ittifakı' içerisindedir. Adımız ve amblemizle değil ama AK Parti listelerinde yer alacağız. İsim ve amblem konusunda biz karar verecektik ve yetkili kurularımızdan bu karar çıktı.

Biz bir pazarlık içine girmedik. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları da göz önünde bulundurduk. Bizi, kamuoyunu ve camiamızı tatmin edecek bir şekilde sonuçlanacaktır. Sayılar üzerinde takılıp kalmanın bir yararı yok. Önceliğimiz Türkiye'nin, milletin, Türk ve İslam coğrafyasının kazanması. BBP kurumsal olarak meclise taşınacak, bu önemli. Hem 'cumhur ittifak'ı' hem de bu ittifakının cumhurbaşkanı adayı kazanacaktır. Öncelik, kaç milletvekilliyle BBP'nin temsil edileceği değil vatan ve milletin geleceği. İnşallah ben de aday olacağım.

ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ

(O zaman bakan ve başkan yardımcılığı beklemiyorsunuz) Böyle bir görüşmemiz ve talebimiz olmadı. 'Cumhur ittifakı'nın başarılı olması konusunda en üst seviyede nasıl katkı vereceksek onun için çalışacağız.

BBP olarak tüm yönetim kadroları teşkilat birimleri, Alperen Ocakları, gençlik teşkilatlarımız ve Avrupa'da gönül bağı içinde olduğumuz derneklerle sahada olacağız. Sayın Erdoğan'ın seçilmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm seçim çevrelerinde çalışacağız 'cumhur ittifakı' için. Uyumlu bir çalışma gerçekleştireceğiz. Kendi yürüteceğimiz çalışmalar da olacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kampanyasında da üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Arzu edilirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitinglerine de katılırım. Bunlar henüz konuşulmadı. Ayın 21'inde listeler verilip seçim beyannameleri hazırlandıktan sonra, kanaatim odur ki, ayrı yapacağımız ve birlikte yürüteceğimiz çalışmalar olacaktır.
Anadolu Ajansı
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