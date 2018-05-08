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KYK'nın her iki ilanına da başvuru yapabilir miyim?
2016 KPSS'ye giren adaylar Kredi Yurtlar Kurumunun her iki ilanına da başvuru yapabilir mi?
Kredi Yurtlar Kurumu hafta sonunda iki ilan birden yayımladı. İlk ilana göre sözlü sınavla 756 yurt yönetim memuru, ikinci ilanla ise sözlü sınav yapılmaksızın 162 büro personeli alınacak. Bir aday her iki alıma da başvurabilir mi?
Sözleşmeli personel alımları, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlere yapılmaktadır.
Söz konusu Esaslar hükümlerinde sadece çalışmakta olan bir sözleşmeli ersonelin yanı unvanlı başka bir kadroya geçiş yapamayacağına dair hüküm yer almaktadır.
İlgili düzenleme şu şekildedir:
"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.
Diğer taraftan Kredi Yurtlar Kurumunun yayımladığı iki ayrı ilanda, 4 yıllık mezunlarının başvurmasına uygun iki ayrı kadro yer almaktadır.
İlk ilanda 756 yurt yönetim memuru unvanı yer almakta olup bu kadro için "Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak" yeterlidir. Bu kadro için en yükksek puanı 4 katı adaya sözlü sınav uygulanacak.
İkinci ilanda ise 162 büro personeli unvanı bulunmakta olup, bu unvan için de "Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak" gerekmektedir. Bu kadro için sözlü sınav yapılmayacak direkt KPSS puan sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
Bazı adaylar her iki ilana balvurmayı düşündüğünü ve bunun mümkün olup olmadığını sormaktadır.
Her bir ilanda sadece "Her aday sadece bir birim ve pozisyon tercihinde bulunabilecektir." sınırlaması bulunmaktadır.
Bu çerçevede, başvurular http://basvuru.gsb.gov.tr adres üzerinden elektronik ortamda yapacak olup, mevzuat ve yayımlanan ilandaki detaylar bağlamında 4 yıllık mezunu bir adayın her iki kadroya da başvurmasına engel bir durum bulunmamaktadır.
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