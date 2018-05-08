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KYK'nın her iki ilanına da başvuru yapabilir miyim?

2016 KPSS'ye giren adaylar Kredi Yurtlar Kurumunun her iki ilanına da başvuru yapabilir mi?
08 Mayıs 2018 11:46
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KYK'nın her iki ilanına da başvuru yapabilir miyim?

Kredi Yurtlar Kurumu hafta sonunda iki ilan birden yayımladı. İlk ilana göre sözlü sınavla 756 yurt yönetim memuru, ikinci ilanla ise sözlü sınav yapılmaksızın 162 büro personeli alınacak. Bir aday her iki alıma da başvurabilir mi?

Sözleşmeli personel alımları, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlere yapılmaktadır.

Söz konusu Esaslar hükümlerinde sadece çalışmakta olan bir sözleşmeli ersonelin yanı unvanlı başka bir kadroya geçiş yapamayacağına dair hüküm yer almaktadır.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Diğer taraftan Kredi Yurtlar Kurumunun yayımladığı iki ayrı ilanda, 4 yıllık mezunlarının başvurmasına uygun iki ayrı kadro yer almaktadır.

İlk ilanda 756 yurt yönetim memuru unvanı yer almakta olup bu kadro için "Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak" yeterlidir. Bu kadro için en yükksek puanı 4 katı adaya sözlü sınav uygulanacak.

İkinci ilanda ise 162 büro personeli unvanı bulunmakta olup, bu unvan için de "Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak" gerekmektedir. Bu kadro için sözlü sınav yapılmayacak direkt KPSS puan sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Bazı adaylar her iki ilana balvurmayı düşündüğünü ve bunun mümkün olup olmadığını sormaktadır.

Her bir ilanda sadece "Her aday sadece bir birim ve pozisyon tercihinde bulunabilecektir." sınırlaması bulunmaktadır.

Bu çerçevede, başvurular http://basvuru.gsb.gov.tr adres üzerinden elektronik ortamda yapacak olup, mevzuat ve yayımlanan ilandaki detaylar bağlamında 4 yıllık mezunu bir adayın her iki kadroya da başvurmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

Memurlar.Net - Özel

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