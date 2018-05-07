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Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı, 2018 yılı içerisinde 15 bin sözleşmeli personelin alınacağını bildirdi
Adalet Bakanlığından sözleşmeli personel alımına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Adalet Bakanlığı 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacağı belirtildi.
İstihdamı sağlanacak olan personellerin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirileceği ifade edildi.
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